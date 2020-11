PRISUTDELING: Hal Ketchum sammen med kona på BMI Country Awards i 2004. Foto: TAMMIE ARROYO / TMRRY ARROYO

Hal Ketchum er død

Den amerikanske countrysangeren Hal Ketchum er død, 67 år gammel.

Flere internasjonale medier har meldt om dødsfallet, deriblant CNN. Ketchums bortgang har blitt bekreftet av countryartistens kone på Facebook.

– Det er med et stort vemod og sorg vi kan melde at Hal fredfullt gikk bort i sitt hjem i går kveld på grunn av komplikasjoner ved demens, skriver kona Andrea Ketchum på musikerens offisielle Facebook-side.

– Måtte musikken hans leve evig i deres hjerter og gi dere fred, skriver hun videre.

Ketchum ble diagnostisert med demens i 2017, ifølge CNN.

Entret hitlistene

Ketchum er kjent for sanger som «Long Haired Country Boy» og «Hearts Are Gonna Roll», og i 1988 ga han ut sitt første album, kalt «Threadbare Alibis».

I løpet av karrieren toppet han hitlister en rekke ganger, og Ketchum skal ha solgt rundt fem millioner album, ifølge CNN.

Musikkmagasinet Rolling Stones skriver at albumet «Past the Point of Rescue», som ble utgitt i 1992, inneholdt fire låter som gikk inn på Billboards country-hitliste, deriblant låten «Small Town Saturday Night».

Lang countrykarriere

Ifølge CNN var Ketchum medlem av Grand Ole Opry, et ukentlig konsertarrangement for countrymusikk, fra 1994, og spilte i de senere årene ved ulike konsertsteder i Texas.

Ketchums manager Tracie Ferguson forteller at han skjønte at Ketchum hadde noe helt spesielt da han så Ketchum opptre allerede i 1985.

– Han trengte kun å synge én tone før alle skjønte at han hadde noe helt spesielt og at det ikke ville ta lang tid før countryverdenen ville legge merke til han, forteller manageren til CNN.

Publisert: 25.11.20 kl. 13:01

