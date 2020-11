KJAPT SVAR: Kulturminister Abid Q. Raja reagerte fort da Karianne Jæger ved Folketeateret i Oslo kritiserte ham gjennom et VG-oppslag onsdag kveld. I dag ga Raja lovnad om støtte på - foreløpig - 47, 1 millioner kroner gjennom Kulturrådets kompensasjonsordninger. Det betyr at du blant annet kan få sett «Reisen til julestjernen» - etter jul. Foto: Line Møller

Raja kom Folketeateret i møte: Lover 47,1 millioner kroner

Dagen etter at det kom krass kritikk mot kulturminister Abid Q. Raja fra konkurstruede Folketeateret i Oslo, vartet Regjeringens representant opp med en gladmelding som inneholdt 47, 1 millioner kroner.

– Jeg er veldig glad for at dere er en av ganske mange som har tatt den ballen om å stimulere til aktivitet, til tross for den uforutsigbare tiden vi står i nå, sa kulturminister Abid Q. Raja da han torsdag ettermiddag møtte Karianne Jæger i Scenekvelder, selskapet som drifter Folketeateret i Operapassasjen.

Jæger gikk ut i VG i går og fortalte om en likviditet på bunnivå på grunn av sen saksbehandling og manglende oppfølging fra Regjeringens kompensasjons- og stimuleringsordninger.

Oslo er spesielt rammet, ettersom all kulturell aktivitet har vært stengt ned siden starten av november, noe som byrådsleder Raymond Johansen torsdag forlenget til to uker ut i desember.

– Det som skjer nå, er at dere – gjennom Kulturrådet – raskt får utbetalt 47, 1 millioner kroner gjennom fire av seks søknader som dere har inne. Jeg håper det vil gi forutsigbarhet, og totalt sett skal dere ikke komme dårligere ut, enn om dere ikke gjorde noe, sa Raja, og la til at alle lokale begrensninger – som i Oslo og Bergen – nå vil komme inn under nasjonale tiltak og kompensasjonspakker.

Karianne Jæger er takknemlig for kulturministerens gest.

– Det er et supert utgangspunkt. Vi setter enormt pris på at han tar grep når vi roper høyt og ber om hjelp. Og nå kan vi fortelle dette til alle våre utøvere, alle de som vi har kontrahert og alle våre underleverandører som vi har ansvar for - for vi har forpliktet oss overfor dem. Og den forpliktelsen må vi stå ved, sier Jæger til VG.

Hun legger til at bevilgningen på 47, 1 millioner kroner gjør at de kan ordne opp i nettopp disse forpliktelsene de har hatt siden august, og at de kan fortsette med å gjøre det.

– Vi har vært redde for ikke å stå inne for at vi har gått i gang, men med disse pengene ser verden annerledes ut for utøverne våre - som er det viktigste av alt - og at vi klarer å lage et tilbud for publikum fremover, sier hun.

Abid Q. Raja forteller at departementet - sammen med Kulturrådet - nå diskuterer flere løsninger for at de store kulturinstansene i Oslo kan sette opp høstens planlagte forestillinger i januar/februar 2021, dersom smittesituasjonen tillater det.

Det kan bety at «Reisen til julestjernen» blir flyttet til januar, altså etter jul.

Karianne Jæger sier at de ser frem til å invitere publikum til en litt annerledes utgave av «Reisen til julestjernen», nemlig etter jul.

– Jeg vil si til publikum at å se forestillingen i januar eller februar kommer til å bli kjekt og en god opplevelse for hele familien uansett, om vi sakte, men sikkert kan samles igjen, sier hun.

– Jeg håper også at alle som har kjøpt billetter kan få en epost som sier at «Reisen til julestjernen» kommer til å bli satt opp igjen - ikke be om penger tilbake, dette vil være en stor opplevelse også etter nyttår, tilføyer Abid Q. Raja.

– Oslo - som nedstengt by - er i en særstilling; kan du love at flere kulturinstanser i hovedstaden blir berget på samme måte som Folketeateret?

– Det jeg kan si, er at vi jobber kontinuerlig med å finne praktiske løsninger på problemer som oppstår. Og problemer som er uforutsette, svarer Raja.

– Vi vet at det er flere Oslo-aktører som er inne med søknader både på stimulerings- og kompensasjonsordningen, og vi jobber selvfølgelig med å ivareta alle de aktørene som uforskyldt har havnet i en vanskelig situasjon. Foreløpig må vi ha litt is i magen for å se hvordan de blir ivaretatt nettopp gjennom disse ordningene som vi har laget, og dersom det viser seg at man trenger tilpasninger i tillegg til det, så har jeg hele tiden sagt at vi skal gjøre de tilpasningene, slik vi gjør i dag.

Ifølge kulturminister Abid Q. Raja er det nå 85 prosent av søkermassen som har fått svar på sine søknader til stimulerings- og kompensasjonsordningen.

Publisert: 26.11.20 kl. 21:16