FOTOGRAF: Chi Modu på utstillingsåpning i mai 2011 i New York. Foto: Brian Ach / WireImage

Ikonisk hip hop-fotograf er død

Chi Modu tok noen av de mest kjente bildene av Tupac Shakur, Ice Cube og Notorious B.I.G. Nå er han gått bort, 54 år gammel.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Dødsfallet ble bekreftet på Modus offisielle Instagram-konto lørdag.

«Våre hjerter er knust ... Vi fortsetter kampen», står det - i tillegg til at familien ønsker ro.

Ifølge TMZ har familiekilder oppgitt at Modu var kreftsyk, men dette er ikke bekreftet. Kildene sier også at de planlegger en minnestund.

Ifølge Hollywood Reporter tok Chi Modu noen av de mest ikoniske bildene fra rappens gullalder på 90-tallet.

MYE BRUKT: Ett av magasincovrene med bilde tatt av Chi Modu. Originalen ble publisert i mars 1996, og det ble brukt på nytt i juni 2017. Foto: The Source

Han ble etter hvert fotosjef for hip hop-magasinet The Source der han tok bilder av artister som Nas, Mary J. Blige, LL Cool J, Ice Cube, Dr Dre, Snoop Dogg, Notorious B.I.G. og Wu-Tang Clan.

Blant de aller mest kjente er kanskje sorthvitt-bildene av Tupac Shakur i bar overkropp.

Modu var ifølge Deadline født i Nigeria i 1966, men vokste opp i New Jersey og gikk på Rutgers universitet der han ble uteksaminert med en økonomigrad i 1989.

Han studerte foto ved Manhattan’s International Center of Photography og fikk sin første fotograf-jobb ved Harlem-baserte New York Amsterdam News.

Fotografen tok også bilder til flere platecovre for blant andre Snoop Dogg og Method Man, og han jobbet for Rolling Stone og The New York Times.