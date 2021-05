FIKK KULTURRÅDET TIL Å SNU: Sinori – fra venstre Suzanne «Sisi» Sumbundu, Rikke Normann og Nosizwe Baqwa – opplevde at kun det ene medlemmet fikk ja på kompensasjonspenger. Nå har Kulturrådet snudd. Foto: Privat

Trio søkte Kulturråd-støtte; Én fikk ja, to fikk avslag

Normann vant gjennom, ikke Baqwa eller Simbundu. Nå gjør Kulturrådet helomvending for trioen Sinori.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Trioen består av Rikke Normann, Suzanne «Sisi» Sumbundu og Noziswe Baqua. Før jul skulle de ha varmet opp på Adam Douglas’ juleturné, men måtte bli hjemme da Douglas var nødt til å barbere showet sitt kraftig for å tilfredsstille de strenge smittevernkravene som pandemien medførte slik at turneen i det hele tatt kunne gjennomføres.

Dermed søkte Sinori på Regjeringens kompensasjonsordning for avlyste arrangementer. Rikke Normann fikk ja, de to andre fikk avslag.

– Man blir jo paranoid – jeg tenkte kanskje det var fordi vi hadde vanskelige etternavn? bemerker Nosizwe Baqwa til VG.

Hun stusset veldig på begrunnelsen da avslaget kom.

– Om ikke annet, så viser det dårlig saksbehandling. Det hadde vært bedre, mer konsekvent og ryddigere om alle tre enten fikk avslag eller kompensasjon. Vi skrev alle i våre søknader at vi tilhørte trioen Sinori, og at vi søkte på vegne av en avlyst Sinori-jobb. Likevel ble ikke sakene sett i sammenheng, sier hun.

Da VG kontaktet Kulturrådet onsdag ettermiddag, uttrykte rådets Thomas Hansen forståelse for at dette kunne oppfattes som urettferdig.

– For oktober-desember dekker ordningen bare avlyste arrangementer, ikke arrangementer som blir redusert i omfang. For Sinoris del kan det her finnes flere tolkningsmuligheter. Siden turneen til Adam Douglas ikke ble avlyst, har Sinori i utgangspunktet ikke rett til kompensasjon. Men endringen i planene førte samtidig til at Sinoris oppdrag i forbindelse med dette ble kansellert. Hvis det er slik at forskriften er tolket ulikt for disse søkerne, vil jeg oppfordre de som har fått avslag til å søke på nytt, sa Hansen.

Sinori på scenen Foto: Privat

Torsdag ettermiddag tok Kulturrådet kontakt med VG igjen på e-post:

– Jeg har nå fått beskjed fra saksbehandlerteamet at de gjenåpner de to søknadene fra Sinori som ble avslått. Vi har en hovedregel om at søknader tilknyttet samme arrangement skal ses i sammenheng, og det har åpenbart glippet denne gangen. Det har antagelig ført til at søknadene har blitt behandlet ulikt, og slik skal det ikke være, skriver Thomas Hansen i Kulturrådet.

Fredag formiddag fikk Nosizwe Baqwa og Suzanne «Sisi» Sumbundu beskjed fra Kulturrådet om at deres avslag er reversert, og at de får støtte på lik linje med bandkollega Rikke Normann.

En svært glad Nosizwe Baqwa sier at hun godt forstår arbeidspresset til Kulturrådet under pandemien.

– Dette handler ikke om å peke fingre på den enkelte saksbehandleren. Vi håper at vår sak kan bidra til å belyse noen strukturelle, systematiske utfordringer knyttet opp til hvordan kompensasjonsordningen blant annet er lagt opp og blir fulgt opp. Om vår sak sparer andre for å måtte gå gjennom det samme, er det helt topp, sier hun.

Trine Rein er en annen artist som har engasjert seg sterkt i Regjeringens støtteordninger. Blant annet er hun kritisk til at man i kompensasjonsordningen må søke enkeltvis – selv om man er en trio eller flere – mens man i stimuleringsordningen kan søke midler under ett prosjekt.

– Bare dette med at man må søke hver for seg for kompensasjonsordningen, mens man for stimuleringsordningen søker for hele prosjektet og på vegne av alle underleverandører, mener jeg er helt uforståelig. På den måten sørger de for å hente inn et titalls søknader for de samme prosjektene fra hver enkelt underleverandør, og skaper seg selv en helt vanvittig arbeidsmengde, sier Rein som mener Kulturrådet heller burde latt arrangørene/bookingbyråene/managementene søke på vegne av hele prosjektet på samme måte som for stimuleringsordningen.

– Deretter kan underleverandørene fakturere søkeren basert på allerede inngåtte avtaler, og i henhold til den prosentvise utbetalingen av støtten, sier Trine Rein.

– Hvorfor er det ikke slik, Thomas Hansen i Kulturrådet?

– Det er Kulturdepartementet som fastsetter ordningene. Stimuleringsordningen er innrettet for å stimulere til aktivitet, ikke å kompensere for manglende billettinntekter eller merkostnader. Den har dermed et annet formål. For kompensasjonsordningen virker det sannsynlig at dersom én prosjektansvarlig skulle vært ansvarlig også for underleverandører ville prosessen med å innhente ytterligere dokumentasjon kunnet ta enda lengre tid. Dessuten kan underleverandører i mange tilfeller søke om kompensasjon, selv om ikke selve arrangementet søker eller kan søke – for eksempel ved gratis arrangementer.