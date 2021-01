RADIODRONNING: Dagny. Foto: Universal

Plateselskap brøt med Dagny – så ble hun mest spilt på radio

Et brudd med stort amerikansk plateselskap preget starten på artistens fjorår. Hun endte med å få de to største norske radiohitene i 2020.

Publisert: Nå nettopp

– Det er jo helt vilt. Det må man jo bare være fornøyd med. Jeg har hørt mange si at de hører meg mye på radioen, så da er det vel sant, ler Dagny Norvoll Sandvik (30).

Ifølge en oversikt VG har fått fra plateselskapenes organisasjon IFPI har popartisten fra Tromsø både den mest og den nest mest radiospilte sangen i Norge av en norsk artist gjennom 2020 – henholdsvis «Somebody» og «Come Over».

Førstnevnte ble også kåret til «årets låt» på P3 Gull, og gjorde det godt i flere årsoppsummeringer.

Den passerer nå 30 millioner avspillinger på Spotify, og er med det Dagnys mest populære solosingel siden den nå fem år gamle gjennombruddshiten «Backbeat».

Siste ord

En viss «søt hevn»-faktor der, for en artist som i 2019 skilte lag med amerikanske Republic, som tilhører verdens største plateselskap (Universal) og huser giganter som Taylor Swift, The Weeknd og Ariana Grande.

I tre år var hun tilknyttet Republic, som ifølge Dagny var veldig opptatt av enkeltlåter mens hun selv ville lage et album.

Hun sier til VG at det var Republic som hadde siste ord i spørsmålet om videre samarbeid, på grunn av hvordan kontrakten var satt opp.

Dagny forteller at både «Somebody» og «Come Over» ble skrevet kort tid etter at kontrakten med storselskapet var terminert.

– Begge i løpet av samme uken, tror jeg, og det var en tid da jeg følte meg veldig fri med tanke på hva musikken kunne være.

«Herregud»

Dagny sier nå at hun ikke angrer på tiden med Republic, og at hun lærte mye av tre års samarbeid med noen av de tyngste kreftene i amerikansk musikkbransje.

– Jeg tenkte selvsagt «herregud, hvordan skal dette gå», sier hun om bruddet.

– Men det medførte at jeg slapp å stange hodet i veggen og heller gjøre det jeg hadde lyst til. Det var deilig å slippe å forholde seg til et team i New York og et team i Los Angeles. Vi fikk rett og slett brukt tiden bedre.

NYSIGNERT: Dagny hadde kontrakt med plateselskapet Republic i tre år. Her på fest i regi av selskapet i California 2017. Foto: David Crotty/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hun beskriver seg selv som realist:

– For meg har det vært fint å gjøre ting på en mindre skala og faktisk få noe gjort, heller enn å drømme om noe stort som ikke ble noe av.

Blanke ark

Det hun fikk gjort i fjor, foruten å rotere tungt på radio, var å albumdebutere med platen «Strangers/Lovers».

Å spille konserter ble det mindre av.

– I februar sa søsteren min (Juna, manager) «å herregud, tenk om dette går ut over festivalsommeren» – og jeg bare «neiiida, det gjør det vel ikke». Snakk om å «jinxe» det!

Dagny hadde europaturné og norsk festivalsommer med 15 konserter i kalenderen.

Med pandemien ble det i stedet en haug blanke ark.

– Jeg er glad for at jeg har hatt albumet å jobbe med, for da har jeg kjent mye mindre på tingene vi ikke har fått gjort.

Begrenset kompensasjon

Festivalsommeren er hovedinntektskilden for mange norske artister.

Som VG tidligere har omtalt har en rekke av dem fått deler av sine tap for sommeren 2020 dekket av Kulturdepartementets kompensasjonsordning, med opptil seks millioner kroner.

For Dagny ble ikke kompensasjonen like lukrativ: Når man har enkeltpersonforetak er 426.253 kroner det maksimale man kan få på årsbasis – hvilket er det hun har og hva hun fikk.

– Selv om jeg betaler all min skatt i Norge, har jeg fortsatt regnskapsfører og «limited selskap» i Storbritannia, sier Dagny om hvorfor den statlige håndsrekningen ble begrenset for henne.

– Jeg så jo det var flere som fikk ganske store summer i kompensasjon.

(Sjekk de norske artistenes markedsverdi her.)

Surt?

– Nja, men samtidig tenker jeg at det kan være ganske mange andre som trenger det mer. Og jeg skal også være glad for at jeg fikk noe i det hele tatt, det er mange steder det ikke finnes slike ordninger.

«Dritt» liveår

Dagny sier hun bestemte seg for heller å være fornøyd med å kunne holde karrieren gående.

– Det kan være en god øvelse på mange måter. Men jeg ser jo hva dette gjør med mange, og med bransjen. Jeg krysser alt jeg har for at konsertsommeren kan gjennomføres på en eller annen måte.

De siste dagers dramatiske corona-utvikling gjør henne mindre optimistisk.

– Øya er ganske sent på sommeren, så det går an å håpe. Herregud, så gøy det hadde vært å spille den konserten.

I desember spilte Dagny inn en konsert med Kringkastingsorkesteret som kan bivånes hos NRK.

– Et høydepunkt i et ellers ganske dritt liveår, sier Dagny, som trøster seg med at hun også fikk til én smittevern-godkjent, fullblods konsert i 2020 – i Ås, i slutten av oktober.

Der merket hun seg at publikum allerede var godt kjent med de nye låtene, som «Somebody» og «Come Over».

– Det verste har vært å ikke få komme ut og se selv hvordan folk reagerer på musikken.