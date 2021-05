USA-SUKSESS: Marie Ulven/Girl In Red. Foto: Terje Bringedal

Girl In Red går inn på Billboard 200 med debutalbumet

Går til 67. plass i sin første uke på USAs offisielle salgsliste for album.

Av Thomas Talseth

Det melder Chart Data.

Marie Ulven (22) fra Horten, kjent under artistnavnet Girl In Red, albumdebuterte nylig med platen «If I Could Make It Go Quiet» – som blant annet har blitt lovprist av Taylor Swift og VGs anmelder.

Albumet er et av få norske som har nådd den amerikanske salgslisten – Billboard 200, som listen for langspillere heter.

Kygo har til dags dato den beste Billboard 200-plasseringen av en norsk artist: Han gikk til 11. plass med sitt første album, i 2016. Oppfølgeren måtte nøye seg med en 73. plass. Hans foreløpig siste, «Golden Hour» fra 2020, nådde 18. plass.

#7 i UK

a-ha er fortsatt eneste norske artistnavn som har toppet den amerikanske singellisten, Billboard Hot 100. Deres første plate gikk til 15. plass på albumlisten, de to påfølgende til 74. og 148. plass.

Girl In Red-platen har fått flere prominente førsteukeplasseringer, ikke minst en syvendeplass på den offisielle salgslisten i Storbritannia.

Videre går den til 10. plass i Australia og 19. plass i Tyskland. I Nederland når den også syvende, i Belgia 11. plass.

Her hjemme går platen til annenplass på VG-lista.