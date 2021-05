RØD LØPER: Donald Glover på Rihannas Diamond-ball i New York i september 2018. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Childish Gambino saksøkt for plagiat

En rapper hevder Donald Glover kopierte hans låt med Grammy-nominerte «This Is America».

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Skuespiller, produsent og artist Donald Glover, også kjent som Childish Gambino, er saksøkt for brudd på opphavsretten, melder BBC.

I 2019 ble hiten «This Is America» den første raplåten noensinne til å vinne Årets beste låt på Grammy-prisutdelingen.

Nå saksøker rapper Emelike Nwosuocha, med artistnavnet Kidd Wes, Glover for angivelig å kopiere hans låt «Made In America» som kom to år tidligere.

I rettsdokumentene hevder Kidd Wes at låtene deler en «distinkt og unik vokalrytme, utførelse, rytme, timing og frasering.», ifølge BBC.

PÅ SCENEN: Childish Gambino på iHeartRadio Music Festival i Las Vegas i september 2018. Foto: John Salangsang/Invision/AP

Han skriver også at «Made In America» og «This Is America» er skrevet i samme takt.

Nwosuocha krever erstatning for tapt inntekt og muligheter. Han saksøker også plateseksapet RCA, Roc Nation og Young Thug som bidro på låten.

Ifølge BBC har ikke Glover kommentert anklagene så langt.

Dette er andre gangen Childish Gambino blir anklaget for plagiat. I 2018 hevdet hip hop-blogger Akademiks at låten hadde likheter til «American Pharaoh» av Jase Harley. Men den gang tok ikke Harley saken til retten.