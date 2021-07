POPYNDLING: Astrid Smeplass, her avbildet i Oslo i fjor. Foto: Berit Roald, NTB

Astrid S utsetter verdensturneen igjen

Det melder Universal torsdag morgen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På grunn av coronarestriksjoner utsettes «Astrid_S: World Tour Part One» til 2022.

«Jeg må dessverre utsette turneen til neste år. På grunn av ulike smittesituasjoner i Europa påvirker dette alle datoene, men vi jobber med å annonsere full turné snart! Gleder meg masse til å spille for dere igjen!», skriver Astrid S (24) i kunngjøringen.

Det er andre gang turneen skyves på. Første gang var i fjor sommer, da det ble meldt at den kom til å gå sin gang høsten 2021. Det lar seg altså ikke gjøre likevel.

I pressemeldingen er det kun oppført datoer for Norge. Universal opplyser til VG at utenlandsdatoene for neste år kommer senere.

Det opplyses at billetter gjelder for nye datoer, med unntak av Trondheim. Det meldes videre at Narvik dessverre ikke har fått plass på neste års turne

Dessuten er UKA er avlyst.

Astrid S lanserte i fjor debutplaten «Leave It Beautiful», som høstet en femmer av VGs anmelder.