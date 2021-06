POPIKON: Britney Spears, her på en filmpremiere i Los Angeles i 2019. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Britney Spears raser mot fotografer

«Fuck you», sier Britney Spears (39) til paparazzifotografene som har knipset henne på Hawaii-ferie de siste dagene.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Popstjernen skapte store overskrifter da hun i forrige uke vitnet i retten mot sin egen far og vergemålet hun er underlagt.

Etterpå reiste hun og kjæresten Sam Asghari (27) på ferie, noe som er behørig dokumentert i flere amerikanske medier. Det liker Britney dårlig.

I et innlegg på Instagram, skriver hun at «det er ganske så vilt på Maui nå».

«Paparazziene vet hvor jeg er, og det er virkelig ikke moro!!!!», tordner hun i skriftlig form.

«Det er ganske vanskelig å bevege meg noe som helst sted, for disse dumme ansiktene popper opp overalt for å ta bilde av meg. Ikke bare tar de bilder, de forvrenger kroppen min og roter med bildene – og det er flaut», skriver Britney og sikter til alle bikinibildene som spredte seg mandag.

«Jeg vet at kroppen min ikke er perfekt, men jeg ser definitivt IKKE ut som det de presenterer meg som. Det er uhøflig, og det er slemt. Så paparazzier – vennligst FUCK YOU OG FUCK OFF», lyder det i klartekst.

Hun har lagt ved et videoklipp av seg selv på stranden, der hun spaserer i bikini.

«Dette er min kropp, så slutt å redigere bildene på en sånn måte at det blir pinlig for meg», skriver hun.

Tirsdag kom Britneys eksmann, Kevin Federline (43), med en uttalelse via sin advokat, Mark Vincent Kaplan.

Der kommer det frem at Federline støtter sin eks, som er mor til hans to sønner på 14 og 15 år. Han mener at Britneys helse og tilfredshet er avgjørende når det kommer til foreldrerollen.

– Kevin har virkelig ingen kjennskap til detaljene i vergemålet, men om Britney er sunn, sterk og befinner seg på et godt sted, så er det fantastisk. Han ønsker for henne at hun er lykkelig og frisk, sier Kaplan ifølge Fox News.

Britney og Kevin var gift fra 2004 til 2007. Det omtalte sammenbruddet i 2007, som utløste vergemålsordningen, skjedde nettopp rundt separasjonen og uenighetene om barnefordelingen.

Bruddet vakte stor oppmerksomhet den gangen: