2017: Jim Moginie, Rob Hirst, Peter Garrett, Martin Rotsey og Bones Hillman på en pressekonferansen i Sydney for å kunngjøre ny verdensturné. Foto: Reuters

Midnight Oil-stjerne er død

Bones Hillman, bassist i rockebandet Midnight Oil, ble 62 år.

For mindre enn 10 minutter siden

Kollegene i det australske rockebandet kunngjorde den triste nyheten på Twitter lørdag.

«Vi sørger over tapet av vår bror, Bones Hillman, som døde i sitt eget hjem i Milwaukee i dag etter å ha kjempet mot kreft», skriver de.

«Han var bassisten med den vakre stemmen, bandmedlemmet med den skrudde sansen for humor – og vår briljante musikalske kamerat».

Kollegene hyller bassisten, som ble med i bandet i 1987, som arvtager etter Peter Gifford. Før den tid spilte Hillman med en rekke andre band, deriblant Suburban Reptiles og The Swingers.

«Bones spilte og sang på hver eneste Midnight Oil-innspilling siden «Blue Sky Mining» (utgitt i 1990, red.anm.), forklarer de øvrige musikerne – som sier at de har opptrådt sammen flere tusen ganger.

«Vi vil savne vår venn og partner enormt. Våre tanker og dypeste medfølelse går til Denise, som har vært hans store styrke og støttespiller», sier bandet om samboeren han etterlater seg.

les også Kontroversiell rocker blir statsråd

Også mange fans uttrykker stor sorg på Twitter. Mange omtaler Hillman som en av verdens beste bassister gjennom tidene.

Midnight Oil ble verdenskjente i 1987 da de lanserte hiten «Beds Are Burning» som handler om aboriginenes rettigheter til land i Australia.

Det tidvis kontroversielle bandet har vært svært politisk engasjert helt siden da, ikke minst vokalist Peter Garrett (67), som også har vært miljøvernminister i Australia. Etter mange års pause på grunn av Garretts politiske virke, gjorde Midnight Oil comeback i 2017.

Hillman, som opprinnelig kom fra New Zealand og startet karrieren i punkbandet Masochists, bodde en periode i Nashville under Midnight Oils lange pause. I den tiden spilte han blant annet sammen med Sheryl Crow.

Hillman har også spilt med David Bowie og Elvis Costello.

Midnight Oil lanserte så sent som for litt over en uke siden et minialbum med tittelen «The Makarrata Project».

ROCKEVETERANER: F.v.: Bones Hillman, Peter Garrett, Martin Rotsey, Jim Moginie og Rob Hirst på en prisutdeling i hjemlandet i 2006. Foto: RICK RYCROFT / AP

Flere rampelysnyheter på VGTV:

Publisert: 09.11.20 kl. 14:45

Les også