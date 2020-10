STJERNEPAR: Gwen Stefani og Blake Shelton, her på People’s Choice Awards i California i fjor. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Gwen Stefani og Blake Shelton er forlovet

Blake Shelton (44) har fridd, og Gwen Stefani (51) svarte ja.

«Blake Shelton, ja, vær så snill!», skriver Stefani under et kyssebilde av seg og kjæresten på Instagram.

Samtidig holder hun venstre hånd opp og viser forlovelsesringen til alle sine drøyt ti millioner følgere.

Shelton poster det samme bildet:

«Hei, Gwen, tusen takk for at du redder 2020 for meg ... Og resten av livet mitt. Jeg elsker deg. Jeg hørte et JA», skriver countrystjernen.

Shelton har tidligere uttalt at han mener det var Gud som førte ham og den tidligere No Doubt-vokalisten sammen.

Da de to møttes for fem år siden, som dommerkolleger i «The Voice», tok livet en ny vending. Han var da nyskilt fra countrystjernen Miranda Lambert (37), mens hun hadde brutt med musiker Gavin Rossdale (54).

SKÅLTE: Blake Shelton og Gwen Stefani vant pris for duett under Country Music Television awards i forrige uke. Foto: CMT

Tilbakeblikk: Stefani bryter stillheten om Shelton

Musikerparet synger om kjærligheten til hverandre i den prisbelønnede låten «Nobody But You», som er med på Sheltons nye album «Fully Loaded: God's Country».

Publisert: 27.10.20 kl. 18:39

