FORTJENER TROFÉ: Susanne Sundfør bør bli Årets Spellemann, mener VGs kommentator.

Spellemannprisen: NÅ er det Susanne Sundførs tur

Publisert: 23.02.18 21:40

Enda en mannlig vinner av det største Spellemann-trofeet vil være katastrofalt for prisen.

På søndag, når det nærmer seg midnatt og alle årets Spellemenn er delt ut, bør det være vinneren av vandretrofeet vi snakker om.

Og det vi skal snakke om, er at «Årets Spellemann» endelig ble en kvinne.

Prisen har for lengst kvittet seg med de kjønnede artistkategoriene. Det er en god balanse mellom kvinnelige og mannlige nominerte i det fleste kategorier.

Men fremdeles har ikke en kvinne blitt ansett «Årets Spellemann»-trofeet verdig siden Silje Nergaard fikk den for 2003.

Siden da har både Ole Paus og Alexander Rybak fått prisen. Paus mange år for sent. Rybak i en noe overkant voldsom forlenget europeisk begeistring.

Ingen av disse gangene «klarte» man å finne en kvinne. Mange har fått ros, solgt i lass og tonnevis og generelt preget et musikkår. Om det er Ane Brun, Marit Larsen, Maria Mena, Aurora Aksnes eller Ingrid Håvik-frontede Highasakite. Felles for dem alle er at de aldri nådde helt til topps.

I år finnes det flere kandidater. For eksempel Sigrid Solbakk Raabe, som har hatt et 2017 i seiersrus i inn- og utland. Men man kan lett si at hun allerede har fått til mer i 2018 enn hele 2017. For tidlig ennå, altså.

Susanne Sundfør er på sin side musikalsk på topp. Og i en særklasse. Hennes 2017-plate «Music for People in Trouble» har gått gjennom en klassisk «gammeldags» suksesshistorie: Voldsom kritikerros. Toppen av VG-lista. Utsolgt norgesturné i store saler. Og internasjonal oppmerksomhet.

Sundfør fikk ikke prisen i hennes forrige superår, 2015. Da var det Kygo som ble størst. Hans pris tilhører en tildelingslogikk om at hederen skal speile internasjonal suksess, som Nico & Vinz året før. Og til dels Marcus & Martinus i fjor. Artister som har frontet norsk populærmusikkbransje i utlandet gjennom året.

Ut ifra den logikken burde kanskje Alan Walker bli «Årets Spellemann». Bergenseren er i så tilfelle det første internasjonalt kjente norske navnet som mottar prisen OG er til stede i salen på mange år, etter at han nylig ble annonsert som åpningsnummer på årets utdeling.

Det ville uansett være et merkelig og uforståelig feiltrinn fra komiteen. I år er det ingen grunn til ikke å gi Susanne Sundfør denne hederen.

Det kan være en markør for at det er ti år siden takketalen hennes der hun presiserte at hun «først og fremst er artist, ikke først og fremst kvinne». Og med det endret Spellemann-kategoriene for alltid.

Det kan være en viktig markering etter en høst der lignende sterke stemmer og knaggen #metoo har fått kvinner til å ta en tydeligere posisjon i offentligheten og bli hørt. Som også skal markeres på prisutdelingen ved at artister og publikum bærer hvite roser. En revolusjonerende samfunnsendring vi bare har sett starten på.

Det burde være helt utenkelig, og vil være katastrofalt selvskadende, for Spellemannprisen å gi vandretrofeet mannlig vinner 14. år på rad.

Og til de som ikke synes Sundfør er et stort nok navn internasjonalt: Det er vitterlig hun som for tiden blir hyllet av Kendall Jenner , verdens 12. største Snapchat-bruker.