Kate Moss holder Mario Sorrenti på skuldrene, mens Mona Grudt - Miss Universe året før - smiler bredt i armene på Stage Dolls under innspillingen av «Love Don't Bother Me» i 1991.

Ser du hvilken superstjerne Stage Dolls er avbildet med?

Publisert: 27.05.18 22:44

TRONDHEIM (VG) Søndag kveld kapret rock-veteranene i Stage Dolls en plass på museum. Supermodellen Kate Moss kapret de allerede i 1991.

– Det sies iallfall at det var Kate Moss . Men jeg møtte henne aldri, flirer Stage Dolls-sjef Torstein Flakne (57) et par timer før han blir museumsgjenstand i Rockheim Hall of Fame sammen med Kari Bremnes og Morten Abel.

– Man tenker jo litt sånn, har man virkelig blitt så gammel? Men jeg er fryktelig glad og beæret. Jeg så ikke den komme - ikke nominasjonen og iallfall ikke innlemmelsen, sier Flakne til VG.

Men tilbake til Kate Moss.

Torstein Flakne hadde vært en av 1980-tallets største norske rock-musikere, først i The Kids, deretter i Stage Dolls, som fikk sitt internasjonale høydepunkt da «Love Cries» nådde 46. plass på Billboard Top 100 og tredjeplass på Rock Chart etter Mötley Crüe og Aerosmith, og nå skulle suksessen følges opp.

Supermodeller i musikkvideoene

I 1991 satset Stage Dolls og plateselskapet Chrysalis alt på «Love Don't Bother Me», kanskje den sangen som Flakne selv er aller mest fornøyd med den dag i dag. Og i MTVs gullalder måtte man ha video.

– Så viser det seg altså at hun som skulle spille hovedrollen i videoen vår aldri dukket opp. Da sier regissøren til den mannlige skuespilleren, Mario Sorrenti: Kan vi ikke bruke venninnen din da? forteller Flakne.

Mario Sorrentis «venninne» er Kate Moss. På dette tidspunktet er hun 16 år og relativt ukjent, men bare et par år senere skal Sorrenti fotografere de ikoniske bildene av henne for Calvin Klein.

Mona Grudt, som året i forveien hadde blitt kåret Miss Universe, er også med i videoen.

– Vi kjente Mona fra før, og kjæresten hennes Lasse Berre, var med som fotograf på settet. Så hun er også med i noen scener.

– Dere holdt dere med supermodeller i denne perioden?

– Vi gjorde visst det, humrer Torstein Flakne.

Hadde tenkt å gi seg

Likevel - USA-suksessen uteble selv med supermodeller i videoen til «Love Don't Bother Me». Men her hjemme ble låten tatt med i en av det årets desidert mest populære filmer, «Frida - med hjertet i hånden».

– Da smalt det alvorlig her hjemme. Det var utrolig artig, og vi har aldri sett oss tilbake. På en måte hadde vi opplevd guttedrømmen, kjørt nightliner i USA mellom konsertene og opplevd masse. Samtidig var vi blitt rundt tredve, med familie og unger, så det ble naturlig å satse her hjemme, sier han.

Samtidig kom grønsjen. Stage Dolls' myke hardrock hadde neppe hatt en sjanse i USA på starten av 1990-tallet uansett.

– Nei, Kurt Cobain tok jo rotta på hele sjangeren. Det var første gang vi seriøst hadde tenkt å gi oss. Så vi lagde samlealbumet «Stories We Could Tell» med den nye låta «Hard To Say Goodbye». Plutselig merket vi at vi hadde et publikum der ute som savnet oss. Så da fortsatte vi.

Siden har de fortsatt helt til i dag. Og blir det som Torstein Flakne vil, forsvinner ikke Stage Dolls før han selv legger på røret.

– Nei, jeg skal holde på til jeg stuper. Jeg har ingen planer om å pensjonere meg. Hvorfor skulle jeg det? Jeg er jo Stage Dolls' største fan!