POP-PRINSESSE: Ariana Grande, slik fansen normalt ser henne. Foto: Jesse Grant / GETTY IMAGES

Ariana Grande ikke til å kjenne igjen

Publisert: 05.06.18 15:24

Popstjernen Ariana Grande (24) pryder forsiden på britiske Vogue – så godt som ugjenkjennelig.

Den amerikanske sangeren er blond og nærmest usminket på bladforsiden. Noen få fregner er til og med synlig på Grandes ansikt, der hun titter inn i kameraet.

Grandes varemerke til nå, har vært det lange, mørke håret , som gjerne er trukket stramt bakover i en høy hestehale. På de nye bildene er håret utslått og bølget.

Fansen liker det de ser og skryter av artistens naturlige utseende i sosiale medier . Mange uttrykker at de mener 24-åringen er mye finere uten all sminken hun vanligvis bruker. Flere skriver også at de ikke skjønte hvem det var som var avbildet på forsiden.

Blogger Perez Hilton sier han forvekslet henne med skuespilleren Whitney Port (33) .

Grande selv har også postet et bilde på Instagram, der hun skriver:

« Jeg vet ikke hvordan jeg skal kunne beskrive den kjærligheten og takknemligheten jeg føler »:

Grande ble singel for få uker siden , men det varte ikke lenge. Nå er hun blitt kjæreste med «Saturday Night Live»-komiker Pete Davidson (24).

Nylig bekreftet sangeren alle romansespekulasjoner ved å poste et romantisk bilde av seg og sin nye flamme. « Jeg tenkte deg inn i livet mitt », skrev hun: