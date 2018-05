GIR ALT: Alexander Rybak under fremførelsen i semi-finalen. Foto: PEDRO NUNES / REUTERS

Rybak pangåpnet Eurovision-showet

Publisert: 10.05.18 20:44 Oppdatert: 10.05.18 21:19

LISBOA (VG) En energisk og tent Alexander Rybak høstet stormende jubel både i sal og presserom da han åpnet den andre semifinalen i årets Eurovision Song Contest.

Den siste ukens stemmeproblemer syntes langt unna for Alexander Rybak som førstemann ut i kveldens semifinale. Under prøvene tidligere på dagen virket det som om han holdt litt tilbake, men han hadde på forhånd lovet å åpne semifinalen med et pang, og dét løftet holdt han.

– Salen kokte, topp stemning. Dette seiler til finalen, uten tvil, kommenterte Morten Thomassen i den norske Melodi Grand Prix-klubben etterpå.

– I finalen er det nok ikke gunstig å være først ut, men i semifinalen tenker jeg bare at det er supert å få anledning til å pangåpne showet, sa Rybak i et VG-intervju da det ble klart at han var først i den andre semifinalen.

VG oppdaterer denne saken fortløpende gjennom semifinalen!

Før kveldens semifinale falt Alexander Rybaks «That’s How You Write A Song» ned på tredjeplass igjen på bettinglistene, bak Kypros og Israel, men en solid gjennomført semifinale i kveld kan fort føre ham mot toppen igjen foran lørdagens finale.

Etter juryprøven onsdag kveld - som er den de internasjonale juryene stemmer etter - var han fornøyd.

– Jeg er stolt av hva vi leverte. En god start, kom det fra Rybak via hans pressetalspersoner i NRK.

Alexander Rybak har vært skjermet for pressen siden søndag for å spare stemmen, som han har slitt litt med denne uken, samtidig som han har hatt influensa. Han er likevel storfavoritt til å gå videre til finalen i kveld, sammen med blant andre Sveriges Benjamin Ingrosso.

Også før den norske Melodi Grand Prix-finalen var det antydning til stemmedrama før Alexander Rybak skulle synge siste gang, men et hurtig dampbad hjalp ham til å få tilbake både pust og rene stemmebånd slik at han kunne sikre seieren og bli Norges representant til Eurovision 2018 i Lisboa.

Norge og NRKs øverste sjef for de musikalske festlighetene i Lisboa, Stig Karlsen, var rolig, tross Alexander Rybaks stemmeproblemer, da VG snakket med han tidligere i uken.

– Alexander er på bedringens vei, og heltent for kveldens semifinale. Prøvene har gått så bra at selv de som har vært mest skeptiske til ny Rybak-suksess, nå har snudd. Vi går inn i konkurransen med favorittstempel sammen med Kypros og Israel. Det er et svært godt år for Eurovision, med mange gode låter og artister, så dette blir en thriller, sa Karlsen.