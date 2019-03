DOBBELTROLLE: John Lundvik skal fremføre den svenske vinnerlåten i Tel Aviv, samtidig som han også har skrevet den engelske vinnerlåten. Dermed skal han konkurrere mot seg selv. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Historisk svensk MGP-vinner

Lørdag ble det klart at John Lundvik skal representere Sverige i årets Eurovision-finale i Tel Aviv i mai med låten «Too late for love». Dermed får han en historisk dobbeltrolle i den internasjonale finalen.

Ikke bare skal Lundvik fremføre den svenske vinnerlåten som artist – han er også en av låtskriverne bak Storbritannias bidrag, «Bigger than us», som blir fremført av Michael Rice, skriver den svenske avisen Aftonbladet.

– Jeg trodde ikke det var sant, sa han til Aftonbladet etter at seieren var et faktum.

Likevel kom ikke lørdagens seier som en stor overraskelse. «Too late for love» har over tid ligget som nummer en på Spotifys liste over de mest spilte låtene i Sverige . Han fikk dessuten flest stemmer både fra publikum og jurygruppene.

Ikke nok med det: John Lundvik hadde i utgangspunktet mest lyst til å fremføre «Bigger than us» i den svenske finalen, men SVT tvang ham til å bytte låt, ifølge Aftonbladet. Det angrer han ikke på i dag.

– Det ga oss muligheten til å gi den låten til Michael Rice. «Bigger than us» er så riktig for han, sier John Lundvik.

Forrige helg ble det klart at trioen Keiino skal representere Norge i den internasjonale finalen med låten «Spirit In The Sky». Trioen består av Tom Hugo, Alexandra Rotan og samiske Fred Buljo