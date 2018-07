STJERNEDUO: G-Eazy og Halsey på rød løper under MTV Movie & TV Awards i Santa Monica i juni. Foto: VALERIE MACON / AFP

Brudd for G-Eazy og Halsey

Publisert: 04.07.18 11:57

Etter et år sammen går den amerikanske rapperen og artistkjæresten Halsey hver til sitt.

Ashley Nicolette Frangipane (23), kjent under artistnavnet Halsey, delte nyheten om bruddet på Instagram Story tirsdag kveld.

– Jeg holder vanligvis ting som dette privat, men på grunn av vår tilstedeværelse i offentligheten føler jeg på et behov for å informere fansen. G-Eazy og jeg skal ta en pause. Jeg er klar for å dedikere den kommende tiden til meg selv, kunsten og karrieren min, og til min pågående turné. Jeg ønsker ham det beste. Takk for at dere viser privatlivet vårt respekt denne tiden.

G-Eazy eller Gerald Earl Gillum (29), har foreløpig ikke kommentert bruddet i sosiale medier.

Artistene har holdt sammen i et år, og samarbeidet i 2017 om låten «Him & I». Paret ble først observert ved hverandres side under lanseringene av G-Eazys «The Beautiful & Damned» i Los Angeles og New York i fjor, melder Page Six .

Da VG møtte G-Eazy under Slottsfjellfestivalen i Tønsberg sommeren 2017, meddelte han at han var singel. Gillum mente imidlertid at han hadde flere talenter som burde kunne tilfredsstille fremtidige flørter. Noen måneder senere traff han også blink hos Halsey.

– Jeg lager kjempegode vafler og er god til å ha sex, sa Gillum til VG .

I trøbbel

Gillum har nylig vært i det svenske politiets søkelys, etter å ha vært involvert i en slåsskamp på en nattklubb i Stockholm i mai, skriver People .

Artisten, som hadde spilt konsert i Stockholm samme kveld, ble arrestert etter hendelsen for anklager om vold mot tjenestemann og besittelse av narkotika, ifølge Expressen . Etter ettertrykkelige beklagelser fra G-Eazy selv, slapp han unna med en bot på 80 000 svenske kroner, samt en erstatningssum på 6500 svenske kroner.