Amerikanske medier: Ariana Grande trekker seg fra Grammy

Skal ha satt ned foten etter uenighet om hva hun skulle fremføre.

En rekke amerikanske medier melder at verdens kanskje største popstjerne akkurat nå, Ariana Grande (25), trekker seg fra sin planlagte opptreden på det mange anser som verdens største musikkprisutdeling, Grammy Awards .

Utdelingen finner sted på søndag, og har blitt tungt promotert med Grandes tilstedeværelse.

Flere medier, som Hits Daily Double og Variety, melder nå at Grande trekker seg fra showet, og heller ikke kommer til å være til stede – en manøver flere beskriver som et sjokk for musikkprisen.

Årsaken skal være at hun først kranglet med produsentene om å få fremføre sin nyeste singel, «7 Rings» – den mest populære sangen på Spotifys global-liste i skrivende stund. Låten topper også den offisielle hitlisten i USA så vel som i Norge og en rekke andre land.

Som et kompromiss skal det ha blitt avgjort at «7 Rings» skulle inngå som del av en medley. Men Grande skulle ifølge planen fremføre en låt til – og den ønsket Grammy-arrangørene å velge.

Da skal begeret ha rent over for Grande, som dermed skal ha sagt takk for seg.

Det stormer jevnlig rundt popstjernen, som etter dette:

Popstjernen har også dominert hitlistene de siste månedene, med slageren «Thank U, Next».

Verken Grande eller Grammy har i skrivende stund kommentert saken.

25-åringen er nominert i kategoriene «best pop vocal performance» (for «God Is A Woman», nok en stor hit) og «best pop vocal album» (for storselgeren «Sweetener»).

Hun er derimot ikke nominert i noen av det som regnes som de gjeveste prisene, som årets beste plate og årets beste låt.