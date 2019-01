Emilie Nicolas måtte synge mens hun ble operert for hjernesvulst

MUSIKK 2019-01-25T17:52:38Z

Legene var bekymret for om artisten fortsatt kunne synge etter inngrepet.

Publisert: 25.01.19 18:52

Emilie Nicolas (31) fra Bekkestua i Bærum debuterte med et brak i 2014, og vant en rekke årsbestekåringer etter at hun i fjor ga ut album nummer to.

Det var et comeback på flere måter enn én.

I 2016 måtte hun operere bort en svulst i hjernen – og det tok tid å komme til hektene igjen .

I helgens utgave av «Skavlan» på TV2 forteller hun at hun først merket at noe var galt mens arbeidet i kjølvannet av debutplaten fortsatt pågikk.

– Jeg ble veldig sliten, hadde veldig mye uro, var svimmel hele tiden, greide nesten ikke sitte på en stol, var litt ute av det, sier Nicolas.

Hun forteller at svulsten var medfødt, og at den begynte å «tøyse med henne» når hun var sliten.

– Så begynte jeg å avlyse konserter , og så fikk jeg den «doinken» oppi hjernen!

Da det ble klart at hun måtte opereres, var det dags for å smøre seg med tålmodighet.

– Jeg måtte vente i fire måneder på å bli operert, så jeg lå stille i fire måneder og ventet på at alt skulle gå galt.

Nicolas sier til «Skavlan» at hun hadde et ønske om kun å være lokalbedøvet under operasjonen, så hun kunne ha litt kontroll over hva som foregikk.

Det fikk hun ikke – med unntak av et lite avbrekk underveis.

Svulsten satt ifølge Nicolas plassert et sted i hodet som gjorde at hals, hånd og språk var utsatt hvis ting bokstavelig talt skar seg. Derfor ble hun vekket opp mens operasjonen pågikk.

– De ba meg om å synge en sang, sier hun.

– Jeg hadde ikke planlagt det i det hele tatt, men jeg sang «You Go To My Head» av Billie Holiday, ler Nicolas, og viser til at låten blant annet inneholder tekslinjen «I find you spinning round in my brain».

Dette er ikke uvanlig under hjerneoperasjoner, se her:

Operasjonen gikk bra, ifølge artisten.

I etterkant av helsesmellen beskriver Nicolas nå et rolig liv, med «masse masse TV» og jobbing med musikk i et bedagelig tempo.

– En vanlig dag er veldig nedstemt – ikke i humøret, bare sånn rolig. Jeg går tur med hunden min, jeg går og kjøper en kaffe kanskje, og så tenker jeg på hva jeg skal lage til middag, og så lager jeg den. Og så er det natta.