UVANLIG GREP: Det var under denne konserten, på Rose Bowl i mai, at artisten Taylor Swift og sikkerhetsfolkene rundt henne forsøkte å identifisere mulige Swift-stalkere gjennom et ansiktsgjenkjenningssystem. Foto: Willy Sanjuan / TT NYHETSBYRÅN

Taylor Swift skal ha brukt ansiktsgjenkjenning for å identifisere stalkere under konsert

MUSIKK 2018-12-13T09:05:27Z

Den verdenskjente artisten gikk noe uvanlig til verks for å identifisere sine stalkere under en konsert i California.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 13.12.18 10:05

I mai sto superstjernen Taylor Swift (29) på scenen på Rose Bowl i California, og ifølge musikkmagasinet Rolling Stone ble det under arrangementet brukt et ansiktsgjenkjenningssystem for å identifisere eventuelle stalkere knyttet til sangeren. Bildene skal ha blitt gjennomgått flere tusen kilometer unna.

Ansiktsgjenkjenningen blitt gjort mulig gjennom skjermer i området som viste gjentatte høydepunkter fra Swifts prøver i forkant av konserten. Skjermene skal ha filmet og registrert ansiktene til dem som så på. Etterpå ble bildene sendt til et «kommandosenter» i Nashville, Tennessee, som sammenlignet dem med fotografier av flere hundre kjente og identifiserte Taylor Swift-stalkere.

– Alle som gikk forbi stoppet og stirret på skjermene, og programvaren ville med en gang starte å virke, forteller Mike Downing, som er sikkerhetsansvarlig for sikkerhetsselskapet Oak View, til Rolling Stone.

Downing var selv til stede på arrangementet.

Det er foreløpig ikke kjent om systemet faktisk identifiserte noen stalkere. Og om det gjorde det – hva som skjedde med dem som ble identifisert.

Konsertlokaler blir sett på som «private steder», noe som betyr at selv etter at man har passert den offisielle sikkerhetssjekken, kan arrangøren foreta enhver form for overvåkning når enn de måtte ønske – deriblant ansiktsgjenkjenning.