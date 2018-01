ÅRETS ARTISTER: Mandag ble årets MGP-artister offentliggjort. Foto: Mikalsen, Helge

Trill terning på årets MGP-låter

Publisert: 15.01.18 13:29

VGs anmelder lot seg ikke imponere av Vidar Villas «Moren din», men delte ut 5-er til to andre MGP-artister. Les anmeldelse av alle låtene, og trill terningen selv.

Mandag ble de ti artistene i årets Melodi Grand Prix offentliggjort. Allerede tidlig i desember i fjor kunne VG opplyse om at Rybak, Vidar «Villa» Mohaugen (26), Alexander Walmann (31), Ida Maria (33), Alexandra Rotan (21) og Stella Mwangi (31) var klare for konkurransen.

Som i fjor ledes showet av Kåre Magnus Bergh og Silya Nymoen.

Nytt for året er at alle låtene presenteres i sin helhet på pressekonferansen. De ble også lagt ut på Spotify umiddelbart, og låtene kan du høre under.

VGs anmelder har hørt gjennom alle låtene på forhånd, og terningkastene strekker seg fra 2-er til 5-er.

Vidar Villas «Moren din» er ifølge Bøe «forglemmelig», mens «You Got Me» av Stella Mwangi og Alexandra Rotan både er «morsom og fengende» i hans ører.

Du kan selv gi din dom til låtene under, ved å dra terningen til høyre.

