RINGREVER: (F.v.) Vidar Lønn-Arnesen, Jostein Pedersen og Leif-Erik Forberg i Radio Vinyl. Foto: Solberg, Trond

Vidar Lønn-Arnesen, Jostein Pedersen og Leif-Erik Forberg: De nye radiokameratene

Publisert: 13.02.18 08:25

Vidar Lønn-Arnesen (77), Leif-Erik Forberg (67) og Jostein Pedersen (58) skal bevise at alder ikke er noen hindring – og at den beste musikken er på vinyl.

– Det er livsfarlig å bråstoppe når man er pensjonist, sier Vidar Lønn-Arnesen når VG møter ham og makkerne i Radio Vinyls lokaler i Oslo.

– Man må sørge for å ha det moro og nyte livet. Alder betyr ingenting, sier radiolegenden som med «Ti i skuddet» innførte popmusikken til NRK.

Når han nå er på lufta igjen, åtte år etter at han sluttet i NRK, er det fortsatt musikk som står på agendaen. Men i en tid hvor den teknologiske utviklingen tar kvantesprang, og elektronisk musikk erobrer hitlistene, spiller Radio Vinyl kun låter fra 50-, 60- og 70-tallet.

– Det går bare i vinylplater og artister som Beatles, Stones og Elvis. Jobben vår er å bringe frem gode minner for en moden målgruppe, forklarer Lønn-Arnesen.

– Vi er ikke på jakt etter 14-åringene, men de er hjertelig velkommen, sier Leif-Erik Forberg, kjent fra en rekke radio- og TV-programmer, deriblant «Casino».

Jostein Pedersen skyter inn:

– Vi skal få folk til å tenke «Ah, det var den sommeren med slengbukser!».

DAB-kanalen Radio Vinyl så dagens lys i januar i fjor og har opp mot 100.000 daglige lyttere. Blant dem er toppblogger Sophie Elise Isachsen (23), som har røpet at «det er alltid radiokanalen Vinyl det går i».

– Det er jo morsomt. Vi vet vi har mange lyttere på Stortinget også.

Fakta Fakta: Radio Vinyl Spiller musikk fra 50-, 60- og 70-tallet. Eies av Bauer Media AS. Sendes i det nasjonale DAB-nettverket (kanal 12D) som dekker minst 90 % av befolkningen i Norge. Programledere: Vidar Lønn-Arnesen, Leif Erik-Forberg, Jostein Pedersen, Lars Eikanger, Rune Dahl og Michael Øvermo-Skorbakk. Redaktør: Arne Sandvik

Lønn-Arnesen og Forberg, begge tidligere belønnet med Prix Radio Hederspris, har vært med fra oppstarten. Nå har de fått selskap av Pedersen.

– Vi ønsket å få med enda en profil, og Josteins navn kom opp. Problemet var at han jobbet jo som servitør i Nordland, forteller Forberg.

Den tidligere MGP-generalen lot seg imidlertid lokke og ofret Træna for comeback både i hovedstaden og på eteren.

– Etter å ha bodd på en øy med 500 innbyggere, setter jeg pris på neonlys igjen, smiler Pedersen og legger leende til:

– De unge kollegene vi deler kontor med, ser på oss som «Panteronklene».

– Tja, eller kanskje gutta på hylla i «The Muppet Show»? flirer Forberg.

Hver lørdag og søndag tapetserer trioen alene Vinyl fra kl. 9–19. Pedersen er morgenfuglen, Lønn-Arnesen slår an takten med hitparader til formiddagskaffen, og Forberg sørger for ettermiddagstoner. Forberg er i tillegg på lufta hver ukedag.

– Det er bare å skru på mikrofonen, så snakker vi uavbrutt i et par timer, ler Forberg.

Men de er sjelden i studio samtidig.

– Nei, takk og lov for det! humrer programlederveteranene, som innrømmer at de er tre store egoer.

– Vi kjører våre egne løp. Det hender imidlertid at vi stikker innom og overlapper hverandre litt på lufta. Jeg vil påstå at vi utfyller hverandre, sier Lønn-Arnesen, som seerne blant annet husker fra «Da Capo».

Forberg og Pedersen beskriver eldstemann som «juvelen i pokalen».

– Vidar er den største radiolegenden som fortsatt er i drift. Og han ser lik ut som på 60-tallet, sier Forberg.

Pedersen har lært mye av sin 19 år eldre kollega:

– Ikke minst at kontakten med lytterne er viktig. Når arbeidsdagen er over, så er den nemlig ikke over. Vi må vise ydmykhet i møte med folket. Men jeg ble kanskje litt stram første gangen en person ba om en selfie med meg og sa det var fordi «min mor liker deg så godt», smiler han.

Radiolyttere tar kontakt om ønskesanger, folk på kjøpesenter vil slå av en prat, ha autograf eller bilder. Alle møtes med vennlighet.

– Vi er jo så heldige som får drive med det vi elsker. Det å svare på respons, er en del av jobben, sier Lønn-Arnesen.

Til tross for at de har vokst opp i hvert sitt tiår, har alle fulgt hverandre gjennom karrieren. Latteren sitter løst, særlig når de dykker ned i gamle Melodi Grand Prix-historier. Både Lønn-Arnesen og Forberg har vært programledere, mens Pedersen var kommentator i en årrekke.

– Jeg husker vi intervjuet Céline Dion da hun hadde vunnet for Sveits. Hun var litt høy på pæra, mimrer Lønn-Arnesen, som også kan fortelle om et særdeles skremmende MGP-minne.

– Jeg var i Jugoslavia og fikk tilbud om å gjøre et intervju i en luftballong over Zagreb. Det var bare det at ballongen kom ut av kontroll, nærmet seg strømledninger og tok helt av. Mange biler la på hjul for å følge ferden, og vi landet ikke før vi var halvveis til Beograd. Men jeg fikk da et innslag!

Alle tre startet karrieren som radiostemme i tenårene. Siden har alle tre sørget for å bli blant Norges desidert mest gjenkjennelige stemmer. Til sammen kan trioen skilte med over 140 års erfaring fra mediebransjen, ikke minst fra radio.

Konkurranse fra yngre profiler og andre kanaler kvier de seg ikke for.

– Konkurranse er skjerpende. Den med best innhold vinner, mener Pedersen.

Alle tre takker Vinyl-redaktør Arne Sandvik for frie tøyler, mens Sandvik på sin side er glad for stjernelaget:

– De er flinke karer med mye tradisjon, sjarm og kunnskap innabords, sier han til VG.

2. mars har Lønn-Arnesen premiere på «Tid – i skuddet», hvor han skal dykke ned i de gamle «Ti i skuddet»-listene.