SØKER P3-JOBB: Malin Kulseth, her på P3 Gull-prisutdeling med ektemann og artist Lars Vaular. Foto: TROND SOLBERG, VG

Spotify-redaktør Malin Kulseth søker jobb som ny musikksjef i NRK P3

Publisert: 09.08.18 10:41

MUSIKK 2018-08-09T08:41:57Z

30-åringen som redigerer spillelister er blant de 63 som har meldt seg til stillingen.

Jobben som musikksjef i P3 har lenge vært ansett som en av de mektigste posisjonene i den musikkorienterte delen av media.

Stillingen har ikke rotert nevneverdig mye. Mats Borch Bugge meldte avgang tidligere i sommer, og har hatt jobben siden 2009.

Han avløste da Håkon Moslet, som hadde holdt posisjonen siden 2002. Moslet tok i sin tid over etter Marius Lillelien, som var musikksjef fra 1998.

VG har fått innsyn i søkerlisten til stillingen. Den inneholder få profilerte navn fra musikk- og mediebransjen.

Blant søkerne er Malin Kulseth (30), som de siste to årene har jobbet som «senior editor» hos Spotify i Norge, med ansvar for å gjøre streamingtjenestens spillelister attraktive for norske lyttere.

Hun jobbet tidligere som skribent og TV-programleder i Aftenposten. Hun er gift og har to barn med rapperen Lars Vaular.

På søkerlisten står også to av P3s musikkprodusenter: Wolfgang Wee (36) og Adiele Helene Krüger Arukwe (28).

Listen har 36 kvinnelige og 27 mannlige søkere.

Den kommende musikksjefen får strategisk musikkansvar for radiokanalene P3 og mP3, og får ellers ansvar for det talentoppsøkende konseptet Urørt og musikkprisutdelingen P3 Gull.