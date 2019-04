INNLAGT: Britney Spears. Foto: VALERIE MACON / AFP

TMZ: Britney Spears oppsøker hjelp for psykiske problemer

Skal ha det vanskelig som følge av sin fars sykdom.

TMZ melder at artisten har valgt å legge seg inn på en helseinstitusjon. Hun skal ha vært innlagt i en uke, og skal angivelig være det i en måned.

På Instagram har Spears lagt ut en post hvor hun skriver «Vi trenger alle å ta oss litt tid for oss selv» – og legger ved et smilefjes.

Hennes far Jamie Spears har siden slutten av fjoråret vært innlagt med alvorlig tarmsykdom, som ifølge TMZ ikke ser ut til å bli bedre.

De skriver at han har hatt to operasjoner, den siste av dem ganske nylig.

Slik så det ut da Britney ble innlagt mot sin vilje i 2008:

Britney har oppgitt farens sviktende helse som årsak til at hun valgte å utsette sin planlagte konsertserie i Las Vegas.

TMZ skriver at det er samme årsak til at hun nå har bestemt seg for å ta litt «me time».

Jamie Spears har lenge fungert som verge for datteren, sammen med et team av leger og advokater.

Dette som følge av hennes mye omtalte sammenbrudd i 2007, hvor en omfattende psykisk smell og problemer med rusmidler gjorde at hun var nær ved å miste omsorgsretten for sine to barn.

Ifølge TMZ har vergeordningen fungert meget godt for Britney, både mentalt, karrieremessig og økonomisk. De antyder at dette er blant årsakene til at hun nå er så bekymret for faren.

