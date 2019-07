POPSTJERNE: Leona Lewis, her på en stjernegalla i Las Vegas i mars. Foto: JPA / AFF-USA.com / AFF

Leona Lewis giftet seg

Gullstrupen (34) lovet evig troskap til Dennis Jauch (31) i Italia lørdag.

Den britiske «X-Factor»-vinneren fra 2006 falt for den tyske danseren i 2010, og siden har de to vært sammen. I helgen ble paret smidd i Hymens lenker i det som skal ha vært en svært romantisk vielse utendørs på en idyllisk vingård i Firenze i Toscana.

Det melder både britiske og amerikanske medier, som Hello!, Daily Mail og People.

Hello! skriver at de dekker bryllupet eksklusivt, men har ennå ikke publisert bilder av brudeparet. Bladet skal ha fått følgende kommentar fra Lewis før vielsen:

– Vi er så klar for dette! Dennis er det snilleste og mest omsorgsfulle mennesket jeg noensinne har møtt. Han har vært min klippe i oppturer og nedturer.

Popstjernen, kjent for låter som «Bleeding Love», «Better In Time», «Run» og «Footprints In The Sand», skal ha vært iført fotsid, hvit brudekjole under vielsen og senere skiftet til en pudderrosa kreasjon, for deretter å bytte til en «jumpsuit» sent på kvelden.

Familie og venner, 180 til sammen, skal ha vært invitert til festlighetene.

GALLA: Leona Lewis og Dennis Jauch på Elton Johns veldedighetsgalla i Hollywood i februar i år. Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Paret har sin faste base i USA og liker å skjerme privatlivet. Så langt har ingen av dem postet bilder fra bryllupet i sosiale medier, men Lewis skal ha vist glimt fra forberedelsene via Insta Stories i helgen.

Jauch har dessuten de siste dagene lagt ut Instagram-bilder fra Firenze, senest for to dager siden sammen med sin mor.

Tidlig i juni postet Lewis dette bildet som en oppvarming til det som skulle skje:

Lewis skrev i 2008 historie ved å bli den første britiske soloartisten noensinne som føk rett til topps på album-lista i USA med en debutplate («Spirit»).

Her er den gledesstrålende meldingen Lewis la ut da de forlovet seg i fjor:

Publisert: 28.07.19 kl. 10:14

