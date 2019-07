POPULÆR ARTIST: Astrid Smeplass var et populært innslag da hun opptrådte på VG Lista showet på Rådhusplassen tidligere i sommer. Foto: Mattis Sandblad

DN: Astrid S takket nei til milliontilbud

Den 22 år gamle artisten skal ha takket nei til festivaltilbud fra 500.000 til én million kroner for en opptreden.

Nå nettopp

Det skriver DN tirsdag.

– Hovedfokuset til Astrid og teamet er å bygge en langsiktig karriere og det tas ingen kortsiktige økonomiske valg, sier Astrid Smeplass manager Halvor Marstrander til avisen.

Han forteller at Astrid S ikke kommer til å spille på noen festivaler i Norge i sommer, for å konsentrere seg om å lage ny musikk.

– Vi har en utsolgt runde i Europa og USA i september, og et fullbooket 2020 med album og en rekke live-aktiviteter, sier Marstrander.

MINDRE OVERSKUDD: Astrid S hadde en overskudd 1,5 millioner kroner før skatt i fjor, skriver DN Foto: Krister Sørbø

DN skriver videre at fjorårets overskudd for Astrid S viser en liten nedgang fra året før da Smeplass fikk et resultat på 1,5 millioner kroner før skatt. Omsetningen har derimot økt fra 3,6 millioner kroner til 5,7 millioner kroner.

VG skrev i mai at når det gjelder streaming gjør Smeplass det sterkt i norsk målestokk: I 2018, hvor hun kun ga ut én singel og en mindre profilert låt, hadde hun likevel rundt 180 millioner avspillinger på Spotify – som følge av den etter hvert omfattende låtkatalogen hun har opparbeidet seg, både med egne låter og samarbeid med andre artister.

Markedene det satses mest på er Norge, Sverige, Danmark, Australia, Storbritannia, USA, Tyskland, Belgia og Frankrike.

– Vi gjør det veldig bra, men vi ønsker å gjøre det enda bedre – det er et stykke igjen til vi kan slå oss på brystet og si at vi har en global superstjerne i stallen, uttalte Yngve Næss i plateselskapet Universals avdeling for lokalt repertoar om Smeplass til VG i mai.

Samtidig påpekte han at slike mål kan være tidkrevende.

Publisert: 30.07.19 kl. 13:16