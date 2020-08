DELTAR I JUBILEUM: Chris Holsten, som har fått en stor sommerhit med «Hvis verden» sammen med Frida Ånnevik, blir en av 30 tidligere deltakere som skal spille inn jubileumssesongen av «Hver gang vi møtes». Sesongen sendes på TV2 i november og desember. Foto: Espen Solli

Chris Holsten vender tilbake til gården

Artisten blir én av hele tredve tidligere deltakere som møtes igjen i en jubileumssesong av «Hver gang vi møtes» som skal sendes før jul.

– Jeg kan bare flytte inn, jeg nå, spøker Chris Holsten (27) som også var med i sist vinters utgave av det populære programmet.

I formiddag sprakk nyheten om jubileumssesongen av «Hver gang vi møtes» da Holsten åpnet TV2s høstlansering med en coverversjon av Morten Abels «Annabelle». Ti år med programmet skal feires med en ekstrasesong der norske pop-stjerner vender tilbake til Vestre Kjærnes gård i Våler.

VG vet at følgende navn også er klare: Odd Nordstoga, Marion Ravn, Bettan (Elisabeth Andreassen), Inger Lise Rypdal, Tshawe Baqwa, Halvdan Sivertsen, Vinni, Kurt Nilsen, Sol Heilo, Eva Weel Skram og Morten Abel.

TILBAKE: Øverst fra venstre Tshawe Baqwa, Inger Lise Rypdal, Odd Nordstoga, Vinni og Marion Ravn. Nederst fra venstre Morten Abel, Halvdan Sivertsen, Eva Weel Skram, Elisabeth Andreassen og Kurt Nilsen. Foto: VG

– Jeg ble umiddelbart ganske happy da jeg ble spurt. Det var noen uker i livet ditt som du alltid vil huske - en unik opplevelse som det ikke er vanskelig å takke ja til å oppleve en gang til, sier Chris Holsten.

Spesielt glad er han for å ha med «bestevenninna» Marion Ravn på laget.

– Hun er blitt ei lita storesøster for meg. Vi har hatt samme manager en lang stund, er omtrent fra samme sted - hun fra Lørenskog, jeg fra Lillestrøm - og vi har alltid vært close og hun har gitt meg dameråd og slike ting, gliser han.

Holsten kaller forrige sesong for utrolig lærerik, og han har fått svært gode tilbakemeldinger, spesielt på versjonen av Odd Nordstogas «Farfar i livet» som nå snart runder en million avspillinger på Spotify.

I «Hver gang vi møtes» sist vinter dukket for øvrig hans egen farfar, 87 år gamle Jan Holsten, opp og spilte trekkspill.

Selv innrømmer Chris Holsten at han var spent før han flyttet inn på gården.

– Ja, jeg hadde noe å bevise, spesielt for mannen i gata som kanskje ikke kjente mitt navn så godt i motsetning til for eksempel Odd Nordstoga og Aslag Haugen i Hellbillies som jo har turnert like lenge som jeg er gammel. Så jeg ville vise at jeg fortjente en plass rundt bordet der, sier han.

I sommer har han vært i vinden for enda en coverversjon, nemlig duetten «Hvis verden» med Frida Ånnevik som opprinnelig er en låt av Julia Michaels og JP Saxe, «If The World Was Ending».

– Det er både rart og gøy. Det var jo egentlig et tilfeldig samarbeid der jeg skulle på P3 og covre en låt. Frida kjente jeg til fra før, men da vi var sammen på «Hver gang vi møtes» oppdaget jeg virkelig at; shit, jeg er Frida Ånnevik-fan! Hun er en gudinne på tekst, mener Holsten.

Responsen ble nesten uvirkelig både for Holsten og Ånnevik, og den har nå 5,6 millioner avspillinger på Spotify. Han er overbevist om at ettersom Norge var stengt ned på dette tidspunktet, fikk låten en ekstra tyngde.

– Mange har sagt til meg at den låten er lyden av corona. Og den slo ekstra hardt, det er noe med teksten som forsterkes veldig på grunn av coronakrisen - den ble mye mørkere og dypere med en gang. Men teksten ble faktisk skrevet før krisen, forteller Chris Holsten.

I september kommer han med ny musikk etter alle coverversjonene hittil i år - på engelsk.

– Jeg går på en måte tilbake til der jeg var før «Hver gang vi møtes». Jeg liker å synge på norsk også, og det er veldig hyggelig at folk setter pris på at jeg gjør det. Men kanskje senere!

Publisert: 20.08.20 kl. 13:03

