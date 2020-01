SKUFFER: Astrid S, her under konsert i Oslos operahus sist høst. Foto: Hallgeir Vågenes

Skuffet over Astrid S-avlysning: – Kjipt og vanskelig

Astrid Smeplass’ plutselige turnéavlysning kort tid før den skulle starte, skaper trøbbel for konsertarrangører og fans.

23-åringen hadde opprinnelig et 49 konserter langt turnéløp klart fra mars til mai, gjennom Norge, Europa for øvrig og Nord-Amerika.

Fredag morgen ble det klart at Smeplass må utsette turneen – fordi hun trenger mer tid til å jobbe med debutplaten sin.

Dette skaper problemer for flere arrangører som skulle ha popstjernen på besøk.

En av dem er UKA i Bodø. En studentfestival som finner sted i mars – og som ikke får noen nytte av at Smeplass setter opp nye konserter til høsten i stedet.

Utfordringer

– Dette er kjipt og vanskelig for oss, sier UKA-leder Ulrikke Ariel Åsjord til VG.

– Vi er avhengige av et variert og tilpasset program for våre studenter og øvrig befolkning i Bodø, forteller Åsjord, som melder om utfordringer med å finne en adekvat erstatter på seks ukers varsel.

ARRANGØR: Ulrikke Ariel Åsjord, leder av UKA i Bodø. Foto: privat

Hun uttrykker forståelse for Smeplass’ forklaring om at hun ikke vil turnere kun med «gammelt» materiale, men hadde like fullt foretrukket et «best of»-sett med artisten fremfor situasjonen som må håndteres nå.

– Vi synes det er bra at hun fokuserer på kvaliteten for sine fans, men for vår del hadde det selvfølgelig vært ønskelig om hun kunne komme til Bodø uansett.

Andre arrangører uttrykker også frustrasjon:

«Vi er naturligvis dypt skuffet over avgjørelsen og kan bare beklage på det sterkeste til publikum», melder Vinterfestuka i Narvik på Facebook.

– Vi er kjempelei oss for det. Men vi håper de fleste har mulighet til å komme på konserten den 1. oktober, sier daglig leder ved Verket Scene i Moss, Kenneth Reinås, til Moss Avis.

– Utrolig lei oss

Astrid S-manager Halvor Marstrander sier han har full forståelse for skuffelsen.

– Både Astrid og jeg er utrolig lei oss for denne situasjonen. Dette har vært en veldig tung avgjørelse.

TEAM: Astrid Smeplass og manager Halvor Marstrander, her backstage i forbindelse med en konsert i Ålesund. Foto: Therese Alice Sanne

Selv om konsertene utenlands også utsettes, er dette foreløpig ikke kommunisert fra Smeplass’ populære kontoer i sosiale medier.

På hennes offisielle hjemmeside er disse konsertene endog fortsatt i salg.

Manageren forklarer dette med at de internasjonale aktørene som arrangerer turneen, Creative Artists Agency og Live Nation, ønsker å vente med å gå ut med informasjonen til neste uke.

«Suger»

Astrid S har rikelig med fans også utenfor Norge. Enkelte av dem reiser fra by til by for å se flere konserter med henne.

En av dem melder på Twitter at hun håper artist og management lærer av dette.

«Denne situasjonen suger, helt enkelt», skriver hun.

– Vi føler virkelig med fansen. De er utrolig viktige for Astrid, det vil de alltid være, sier Marstrander.

Manageren vil ikke røpe hvor mye det koster å flytte turneen, men hinter om at det ikke blir billig.

– Det er en stor kostnad å utsette en turné av dette formatet, det er et stort team involvert på forskjellige plan.

– Udramatisk

Astrid S har bebudet sitt første album i flere år nå. Da hun ble kåret til «Årets Spellemann» for to år siden, skulle hun bruke 2018 på å spille det inn.

Fansen venter fortsatt. I en kommentar skriver VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe at den stadig utsatte platen har blitt en belastning for artisten.

– Alle som jobber i kreative bransjer er tidsoptimister. Og alle som jobber med musikk, vet at musikk ikke forholder seg til deadlines, sier Bjørn Rogstad, direktør i Smeplass’ plateselskap Universal Music.

– Kunsten blir ferdig når den er ferdig. Dette er helt udramatisk for oss.

– Hvor stor er fallhøyden for dette albumet nå, vil du si?

– Fallhøyde tilhører fortiden. Det finnes ikke lenger. Man slipper musikk, lærer og slipper igjen.

PLATESELSKAPSSJEF: Bjørn Rogstad, her med Astrid S i London. Foto: Klaudia Lech

Rogstad påpeker at Astrid S hadde navnet sitt på 18 låtutgivelser i 2019.

– Det tilsvarer to album. Album i tradisjonell forstand tilhører også fortiden.

– Hvorfor er det da så viktig med dette debutalbumet, som åpenbart er høyt prioritert?

– Verden er i fremdeles i utakt med tanke på digitaliseringen. Det som er riktig for ett marked er feil for et annet.

Publisert: 24.01.20 kl. 22:40 Oppdatert: 25.01.20 kl. 00:27

