NYFORELSKET: Kygo og Maren Platou høsten 2015, omtrent et år etter at de ble kjent. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Maren Platou om offentliggjøring av bruddet med Kygo: – Enorm påkjenning

Takker for støtten etter bruddet med Norges største internasjonale popstjerne i nyere tid.

Oppdatert nå nettopp

Like før midnatt søndag kveld meldte Maren Platou (26) på sin Insta-story at forholdet mellom henne og Kyrre «Kygo» Gørvell-Dahll (28) var over.

Hun skrev først at hun ikke ville kommentere ytterligere, men har nå lagt ut en ny melding.

– Det har vært en enorm påkjenning å måtte blottlegge noe så privat offentlig at lite kan sammenlignes, skriver hun.

– Innboksen min er full av kjærlighet og støtte fra dere og det varmer hjertet mitt, tusen takk!

Bruddet kom uventet på mange: Det er kun to måneder siden paret ga et kort intervju til motebladet Costume, hvor de snakket om likestilling og litt om forholdet.

En knapp uke tidligere, 11. september, gratulerte Platou kjæresten med dagen på Instagram – den siste posten hun la ut med bilde av de to sammen, med unntak av Costume-coveret.

VG har forsøkt å kontakte Kygos comanager Jan M. Bjordal for kommentar til bruddet, uten å ha fått respons.

Publisert: 19.11.19 kl. 11:47 Oppdatert: 19.11.19 kl. 12:02

Mer om