SOUL-STJERNE: John Legend, her på en veldedighetsgalla i Los Angeles i forrige uke. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

John Legend om «mest sexy»-tittel: – Ikke rettferdig

Kort tid etter at kona postet video av en full John Legend (40) på scenen, er musikeren kåret til verdens mest sexy mann.

Kjendismagasinet People kårer hvert år det de mener er verdens hotteste kjendiser, og i år er det altså soulstjernen som stikker av med hederen.

Legend poserer selvsikkert på forsiden av bladet, men posten på hans egen Instagram vitner om en smule beskjedenhet. Han har hentet frem et bilde av fjorårsvinner Idris Elba (47) og lagt det sammen med et 24 år gammelt bild av seg selv. Under skriver han:

«John fra 1995 ville være veldig satt ut over å følge etter 1918’s Idris Elba som verdens mest sexy mann. Helvete, John i 2019 er akkurat like satt ut. Men tusen takk, People, for at dere synes jeg er sexy. Jeg tar imot».

I et intervju med People utdyper Legend, aktuell som dommer i amerikanske «The Voice», hvor ydmyk han er over sexy-tittelen.

– Jeg er spent, men samtidig er det litt skremmende. Presset er stort. Alle kommer til å plukke meg fra hverandre for å se om jeg er sexy nok til å beholde denne merkelappen som etterfølger til Idris Elba, og det er ikke rettferdig – og ikke snilt overfor meg, spøker han.

Utmerkelsen kommer halvannen uke etter at kona Chrissy Teigen (33) postet ellevill fyllevideo av sin Grammy-belønnede ektemann i sosiale medier. Legend tok imidlertid utleveringen med humør.

Kona er svært fornøyd over å være gift med verdens mest sexy:

«Du har kommet langt, min kjære», skriver Teigen på sin Instagram – under et bilde av People-forsiden:

Andre som opp gjennom årene er belønnet med samme sexy-heder, er David Beckham, Ryan Reynolds, Adam Levine, Channing Tatum, Matt Damon, Harrison Ford, Johnny Depp, Hugh Jackman, Bradley Cooper, Roger Federer og Matthew McConaughey.

Husker du? Norske Hilde tok en John Legend

I 2005 besøkte Legend VG for å svare på spørsmål fra VGs lesere Tett på nett. Se det gamle VGTV-intervjuet her:

