NRK om emoji-kaos under MGP: – En tsunami

NRK undervurderte kraftig det voldsomme engasjementet til det norske folk under MGP-avstemningen sist lørdag.

I NRK-podkasten «Oppdatert» kommer det frem hittil ukjente detaljer om hva som skjedde da NRK-serverne brøt helt sammen slik at hundretusener av nordmenn ble hindret i å stemme på sine favoritter under Melodi Grand Prix-finalen i Trondheim.

– Det var ikke bare en bølge av engasjement, det var en tsunami – en vegg av emojier som traff systemet vårt, sier redaksjonssjef i NRK Underholdning, Eirik Sandberg Ingstad, i podkasten.

Han har ansvaret for innholdet og gjennomføringen av Melodi Grand Prix-sendingen. 38 millioner tomler og hjerter i en begrenset tidsperiode ble for mye. Den enorme pågangen startet allerede etter første låt, Raylees «Wild».

– Det var et mye større nivå av engasjement enn vi hadde drømt om, så viser det seg altså at det er et mye større nivå enn serverne kunne takle, forteller han.

De første bekymringsmeldingene fra Oslo, der serverne overvåkes, kom tidlig.

– De sier at systemet som skal innhente emoji-tall begynner å gå tregere og tregere. Da tar vi en beslutning om å stenge ned emoji-funksjonen for å ta vekk den trafikkøen som har dannet seg i systemet, sier Eirik Sandberg Ingstad.

VG har spurt NRK om det hadde vært mulig å ta ned denne funksjonen tidligere for å hindre at systemet krasjet. Til det svarer avdelingsleder i NRKs teknologiavdeling, Inge Thorud, dette:

– Da vi merket at systemet begynte å gå tregere, ble naturligvis alt fokus på å få systemene stabile igjen, som blant annet innebar å slå av muligheten for tomler og hjerter. Det gikk altså kort tid før vi slo den muligheten av, men vi rakk likevel ikke å stoppe ringvirkningene tidsnok, skriver Thorud i en e-post.

– Er det fremdeles uløste spørsmål som dere ikke har fått svar på?

– Vi jobber fortsatt med detaljene i de tekniske løsningene bak, og hvordan vi kan sikre oss for at dette ikke skal skje igjen, skriver Thorud.

På dette tidspunktet hadde serveren knelt og hele systemet lå nede. I podkasten anslår Eirik Sandberg Ingstad dette til å være mens Tone Damli fremførte sitt bidrag som nummer syv av ti artister.

– Og da var det uklart om dette noensinne ville komme opp igjen, sier han.

Fortsettelsen kjenner alle som så live-sendingen fra Trondheim Spektrum til. Programlederne Ronny Brede Aase, Ingrid Gjessing Linhave og Kåre Magnus Bergh måtte improvisere for å gi NRK-teknikken tid.

Det kjøres recap på de ti finaleartistene og Ronny Brede Aase trekker ut et intervju med kulturminister Abid Raja og byens ordfører Rita Ottervik.

Det ender i sterk buing fra salen. NRK må ta sin vanskeligste beslutning i 60-årsjubileumsshowet til Melodi Grand Prix – plan B. Backup-juryen med 30 personer som ikke dømmer ut fra kveldens opptreden, men fra låtinnspillingene.

– Men ganske raskt inn i pausenummeret ser vi at serveren er oppe og står igjen. Vi visste samtidig at vi hadde skapt MGP-historie, med negativt fortegn, sier Eirik Sandberg Ingstad i NRK-podkasten.

Pausenummeret fant sted før fire artister ble til gullduellen mellom to. Skjermdumper fra like etter klokken 22 viser at det også her var problemer med å stemme gjennom NRKs nettbaserte system.

NRK har hittil ikke besvart VGs spørsmål på om dette stemmer.

Til VG sier imidlertid Eirik Sandberg Ingstad at de nå har satt i gang en bred prosess der de ser på årsakene til havariet.

– Vi har som mål å lage et mest mulig komplett risikobilde knyttet til digital avstemming. Etter dette vil vi utarbeide konkrete tiltak som sikrer at dette ikke skal skje igjen, sier Ingstad som også i podkasten innrømmer at det «kunne vært gjort mer for å få et større, eller mer oversikt over risikobildet rundt den tekniske løsningen og hatt flere nivåer av backup».

Publisert: 20.02.20 kl. 19:39

