TRIUMFERTE – OG SLUTTET: Erlend Hjelvik i front av Kvelertak, her på oppvarmingsjobb for Metallica. Vokalisten ga seg i 2018. Foto: Heiko Junge/NTB

Kvelertak hadde underskudd og flere brudd på Metallica-turné

En halv million kroner i minus – samt en vokalist, en manager og et bookingbyrå mindre – ble status etter Kvelertaks oppvarmingsturné for verdens største metalband.

Rogalandsbandet slapp i dag sitt fjerde album, «Splid» – og tittelen virker ikke tilfeldig valgt.

Det har nemlig vært rikelig av oppbrudd i og rundt bandet siden forrige plate. Den kom i 2016.

I mellomtiden har Kvelertak vært på noe som kan minne om en våt drøm for de fleste hardrockband: En omfattende arenaturné med Metallica, som de varmet opp for på 38 konserter i Europa 2017 og 2018 – i haller med tilskuertall fra 11.000 til 23.000.

Oppvarmingsjobber for artist-giganter er imidlertid sjelden god butikk i seg selv, i rene kroner og øre.

Det viser også regnskapet fra turneen, som VG har fått innsyn i. Bandet fikk 200.000 i turnéstøtte fra Music Norway; den største eksportorganisasjonen har delt ut.

I regnskapet står det videre at Kvelertak solgte plater for over 250.000 kroner på konsertene, mens billettinntektene lå over det som var estimert.

Like fullt endte turneen med 457.000 i minus, ifølge turnéregnskapet.

Lukrative ringvirkninger

Sluttregningen kom ikke som noen overraskelse på bandet, som hadde estimert ytterligere 28.000 i rødt.

Tvert i mot hadde Metallica-turneen stor verdi, sier gitarist Vidar Landa, som er styreleder i bandets firma Kvelertak AS.

– I høyeste grad. Generelt for oss har support- og utenlandsturneer alltid vært en investering. Som enkeltprosjekter er dette tapsprosjekter, men samtidig er det profilbygging.

Opphavsrettighetspenger for fremførte verk kommer i tillegg, etterskuddsvis. Kvelertak-gitaristen sier videre at oppdrag som Metallica-oppvarming er bra for senere business.

– Man tjener jo mer penger i Norge og på festivaler som følge av dette.

NYE ’TAK: Kvelertak februar 2020. Fra venstre: Vidar Landa, Bjarte Lund Rolland, Ivar Nikolaisen, Marvin Nygaard, Håvard Takle Ohr og Maciek Ofstad. Foto: Heiko Junge/NTB

Ifølge budsjetter Kvelertak har levert til Norsk Kulturråd kan bandet i 2020 regne med 250.000 kroner i garantert honorar i snitt per spillejobb på norske festivaler.

Innendørs Kvelertak-konserter på norsk jord ligger ifølge budsjettene på 115.000 i snitt.

Sluttet før slutten

På Europa-konsertene med Metallica ble Kvelertak introdusert for noe de ifølge gitaristen har vært spart for til nå: Drama.

I juli 2018, to måneder etter turneen, ble det kunngjort at vokalist og frontfigur Erlend Hjelvik sluttet i bandet.

Ifølge Vidar Landa ga imidlertid vokalisten beskjed om dette internt mens det fortsatt var mange Metallica-konserter igjen.

– Vi visste det i hele siste del av turneen, sier gitaristen.

– Det var litt spesielt å være på en så stor turné og vite at han hadde lyst til å gi seg. Det er klart at det var tungt. Turneen var jo dritbra og konsertene gikk som de skulle, men det var litt spesielt å måtte tenke over bandets fremtid samtidig.

Hjelvik eier fortsatt 1/6 av Kvelertak AS. Han jobber nå med solomateriale.

– Vi har ikke så veldig mye kontakt. Han har vel bevisst ønsket å trekke seg litt bort, sier Landa, som ikke ønsker å utdype temaet særlig mer.

VG har forsøkt å få Erlend Hjelvik i tale. Hans kone Shelby Hjelvik sier at han ikke ønsker å kommentere saken.

Ryddet i rekkene

I starten av 2018 ble det flere brudd for Kvelertak. De skiftet bookingbyrå. Bandet sa også opp avtalen med sin manager gjennom syv år, britiske Jonathan Rice.

– Vi hadde en oppvask i egne rekker, for å få mer kontroll over hele bedriften selv. Det var rydding i rekkene, for å få mer kontroll over det vi holder på med, forteller Landa.

– Det hadde ligget i luften en stund. Vi begynte å få litt mer oversikt over hvor utgiftene våre går, og det var en del ting rundt det vi ikke var så fornøyd med. Vi har ganske andre avtaler nå enn vi hadde på den tiden. Du kan si vi har blitt litt sterkere med årene. Management er management uansett, det forsvinner mye penger ut i det.

Jonathan Rice har ikke besvart VGs henvendelser om kommentar.

Med ny plate, turnéstart 21. februar, ny vokalist og ny trommeslager, mener Landa at nåtid og fremtid for Kvelertak ser veldig bra ut.

Det mener også VGs anmelder, som gir «Splid» en jublende anmeldelse.

– Vi er veldig fornøyd med den nye platen, og vi har jo fått en ny vår med to nye medlemmer. De har en entusiasme som smitter over. Det har vært et etterlengtet kick for hele bandet, sier Vidar Landa.

Publisert: 14.02.20 kl. 21:53

