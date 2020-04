EKS-TURTELDUER: Justin Timberlake og Britney Spears på en basketkamp iPhiladelphia i 2002. Foto: Chris Gardner /AP

Britney om eksen: – Et av verdens største brudd

Britney Spears (38) svinger seg til Justin Timberlakes (39) musikk og skryter hemningsløst av eksen. Og han svarer.

Britney og Justin var kjærester i fire år før forholdet brått tok slutt i 2002. Etter å ha vært et av de desidert mest profilerte kjendisparene, gikk de to pur unge artistene hver til sitt. Den konkrete årsaken til bruddet er aldri blitt kjent.

Tilbakeblikk: – Jeg var avhengig av Britney

Natt til torsdag postet Britney et videoklipp på Instagram, der hun danser til Timberlakes to år gamle hitlåt «Filthy».

«Som dere kan se, så danser jeg ikke på ordentlig, folkens... Jeg kjeder meg bare veldig. Ps. Jeg vet at vi hadde et av vedens største brudd for 20 år siden», skriver hun og sikter til den gamle romansen.

«Men hei, mannen er et geni!!!!. Fantastisk låt, JT! Pssss, hvis du VET HVA SOM ER BRA», skriver hun etterfulgt av en emoji som skal demonstrere spøkefullhet.

To timer etter at hun postet klippet, svarte Timberlake med et lattergråtefjes og tegn som symboliserer applaus.

KJÆRESTER: Britney og Sam Asghari på en fimpremiere i Hollywood i fjor. Foto: VALERIE MACON / AFP

Britney og Justin møttes da de var barnestjerner i Disneys «Mickey Mouse Club» på TV. De ble individuelle superstjerner parallelt.

Spekulasjonene var enorme da de gjorde det slutt, og en rekke tåredryppende videointervjuer av Britney, der hun serverte kryptiske uttalelser, gjorde ikke nysgjerrigheten rundt bruddet mindre.

Britney: – Justin skuffet meg

Siden har hun og Justin har ulike romanser på hvert sitt hold. Britney er for tiden kjæreste med den iranskfødte danseren Sam Asghari (26), mens Justin er gift med Hollywood-stjernen Jessica Biel (38).

Drama i fjor: Justin Timberlake la seg langflat etter utro-rykter

Timberlake har tidligere uttalt i media at det ikke hadde vært utenkelig for ham å gjøre et musikalsk samarbeid med Britney, men det har ennå ikke skjedd.

Biel og Timberlake har holdt sammen i snart 13 år. Det var faktisk i forbindelse med en Justin-konsert i Oslo i 2007 at VGTV sikret seg de aller første bildene av stjerneparet sammen. Bildene ble senere presentert i amerikanske medier. Paret har ett barn sammen.

Britney på sin side har to skilsmisser bak seg. Første ektemann ble dumpet etter bare få timer. Ekteskapet med Kevin Federline (42) resulterte i to sønner.

Publisert: 16.04.20 kl. 11:17

