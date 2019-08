SULTENT PUBLIKUM: Robyn Foto: Fredrik Sandberg/TT/TT NYHETSBYRÅN

Robyn-festival anmeldt av rasende publikum

Endagsfestival i Stockholm skal ha gått tom for mat og drikke. Publikum skal ikke ha fått lov til å komme tilbake dersom de forlot området.

22.000 tilskuere var samlet på Sjöhistoriska museet i Stockholm sist lørdag, for å se superstjernen Robyn holde sin eneste konsert på svensk jord i sommer.

Det fikk de – men ikke uten utfordringer.

Ifølge SVT har minst fem av festivaldeltagerne nå anmeldt festivalen til Konsumentverket, som håndterer forbrukersaker.

Blant problemene oppgitt av rasende publikum på arrangørens Facebook er å måtte stå to og en halv time i kø for å få kjøpt mat, som det også skal ha gått tomt for lenge før stengetid.

Deltagere skal videre ha følt seg utrygge på det som angivelig var et område svært tettpakket av folk.

Arrangøren markedsførte festivalen som en «helhetsopplevelse» med «fantastisk mat», og oppfordret publikum til å ankomme sultne.

Endagsfestivalen hadde Robyn som trekkplaster, samt et knippe øvrige svenske artister håndplukket av henne selv.

Publikum var imidlertid også fortvilte over manglende informasjon om når artistene skulle på scenen.

Robyn har foreløpig ikke kommentert kritikken mot arrangementet.

– Verdensklasse

Musikkselskapet Woah Dad!, som blant annet har gitt ut Håkan Hellström-plater, sto bak festivalen. Da Aftonbladet kontaktet dem om publikums vrede lørdag kveld, svarte de:

– Arrangementet var ikke ille, det var snarere i verdensklasse. Et arrangement er en helhet, og vi gjorde alt riktig.

I etterkant har tonen blitt noe annerledes.

– Vi tar kritikken på fullt alvor. Det er åpenbart ting vi må se på, og vi må få evalueringen klar så vi får fakta på bordet før vi bestemmer oss for tiltak, sier Woah Dad!-gründer Niklas Lundell til SVT.

Publisert: 22.08.19 kl. 18:49

