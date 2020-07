ONE DIRECTION: Fra venstre, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik og Harry Styles avbildet i 2014. Foto: John Shearer / TT NYHETSBYRÅN

PR-byrå bekrefter: Slik gjenforenes One Direction til 10-års jubileet

Fansen får et nostalgisk tilbakeblikk med Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne og Zayn Malik.

Nå nettopp

PR-byrået Simon Jones, som representerer blant annet One Direction, deler nyheten om hvordan det populære boybandet skal markere 10-års jubileet den 23. juli 2020. Dette innebærer blant annet at det slippes en helt ny video, laget spesielt for fansen.

«Videoen dokumenterer høydepunktene i bandets karriere, fra starten på «The X Factor» til utgivelsen av singelen «History», inkludert klipp fra musikkvideoer, opptredener og innhold bak kulissene. Ikke minst vil den vise det spesielle forholdet som de har til fansen,» skriver PR-byrået på sin nettside,

Det skal også lanseres en egen One Direction-nettside, som ifølge PR-byrået vil inneholde «interaktive spillelister og aktiveringer på tvers av digitale plattformer». Nettstedet beskrives som en «oppslukende og spennende interaktiv fan-opplevelse».

I tillegg utgis det EP-er på musikkstrømmetjenester som vil inkludere «B-side med mindre kjente sanger, remikser, liveopptak og akustiske versjoner av låter samlet på ett sted for fans å gjenoppdage,» skriver Simon Jones PR.

Satset på solokarrierer

I flere måneder har det versert rykter om hvordan boybandets 10-års jubileum vil markeres, og Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne og Zayn Malik har alle bidratt til fansens håp om en mulig gjenforening.

Det har imidlertid vært knyttet stor usikkerhet rundt om Zayn Malik ville ta del i markeringen. Han forlot som kjent bandet i 2015 og har de senere årene satset på en solokarriere. Malik venter også sitt første barn sammen med supermodellen Gigi Hadid (25), som han har vært i et av-og-på-forhold med siden 2015.

Etter at Malik forlot bandet valgte de øvrige medlemmene Styles, Tomlinson, Payne og Horan å ta en pause fra bandet. De har alle debutert som soloartister de senere årene, med ulik grad av suksess.

Zayn Malik, under artistnavnet Zayn, gikk til topps i Storbritannia med debutsingelen «Pillowtalk» fra albumet «Mind of Mine» i 2016. I 2018 ga Zayn ut albumet «Icaurs Falls». Styles solodebuterte med albumet «Harry Styles» i 2017 og fulgte opp med «Fine Line» i 2019. Niall Horan solodebut kom i 2017 med «Flicker», og Louis Tomlinsons i 2020 med «Walls».

Det var i 2010 at de fem guttene stilte på TV-showet og musikkonkurransen X faktor, alle i kategorien for mannlige solosangere. Ingen av dem kvalifiserte seg, men Simon Cowell satte dem sammen som et boyband. One Direction endte på tredjeplass i X Factors gruppekategori og fikk kontrakt med Cowells plateselskap Syco Music. I 2011 gikk deres debutsingel «What Makes You Beautiful» til topps på hitlistene i Storbritannia, og deres første album «Up All Night» kom i november samme år.

Publisert: 18.07.20 kl. 07:56