Mona Berntsen måtte i avhør etter Madonna-opptreden

Den norske dansestjernen som viste det palestinske flagget sier hun ble avhørt i over halvannen time på flyplassen.

Madonnas opptreden i Eurovision Song Contest ble avsluttet av at en av hennes dansere, Mona Berntsen (29), viste det palestinske flagget fra scenen.

Nå melder danseren på Instagram at dette fikk store konsekvenser for henne på vei ut av Israel.

– På flyplassen sendte de passet mitt rundt, og så ble jeg holdt igjen for avhør av sikkerhetssjefen i over halvannen time, skriver hun.

– Jeg måtte fortelle hele min livshistorie, om mine grunner til å ha reist til arabiske land gjennom livet mitt, om mine religiøse relasjoner, om mine familieforhold, vise frem detaljerte daglige program gjennom oppholdet mitt, og forklare nøyaktig hvor jeg var og hva jeg gjorde da jeg var i Jerusalem for tre år siden. ALT! På vei UT av landet! Alt dette antagelig fordi jeg bar et flagg som del av en opptreden som kommenterer en pågående konflikt, for å promotere fred, samhold og frihet. Jeg kan ikke engang forestille meg overvåkningen og undertrykkelsen det palestinske folk lever med på daglig basis, fråder danseren.

Takker Madonna

Berntsen takker Madonna for å ha latt henne være en del av budskapet, og for å få vise det palestinske flagget til flere hundre millioner TV-seere.

– Dessverre er undertrykkelsen på Vestbredden reell. Timene etter gårsdagens show har vært intense, men jeg hadde aldri forestilt meg å skulle føle meg overvåket slik jeg ble.

Berntsens manager Nassir Achour ønsker ikke å kommentere saken, men sier det er synd en slik hendelse fant sted.

– Hun var der med et godt budskap, så det er kjipt å måtte være i en slik situasjon med den usikkerheten, sier Achour til VG.

Berntsen forteller videre at hun har stor respekt for alle som bruker sin stemme til stå opp for undertrykte. Hun viser til både palestinske og israelske musikere som har arrangert sine egne motsvar til Eurovision de siste dagene.

Hun gir også et nikk til folk over hele Europa, som boikottet arrangementet hvis historie hun nå selv har blitt en vesentlig del av: ESC 2019.

– Alle brukte sin stemme for de som ikke blir hørt. Takk så mye, Madonna, for å bruke denne opptredenen til å si i fra, avslutter danseren.

Ikke avklart

Arrangøren European Broadcasting Union (EBU) sa til VG lørdag at flaggstuntet ikke var avklart med dem på forhånd:

«To av Madonnas dansere viste det israelske og palestinske flagget i et kort øyeblikk. Dette elementet i opptreden var ikke avklart med EBU på forhånd og var ikke en del av øvelsene på forhånd. Eurovision er et ikke-politisk arrangement, og det har Madonna blitt gjort oppmerksom på,» skrev EBU i e-post til VG.

Madonna kom med en uttalelse om sin planlagte opptreden tidligere denne uken:

– Jeg vil aldri slutte å spille musikk for å tilpasse meg noen politisk dagsorden, og jeg vil heller ikke slutte å snakke om brudd på menneskerettighetene, uansett hvor i verden de skjer, sa Madonna.

STJERNE: Mona Berntsen har danset for noen av verdens største artister, inkludert Justin Bieber, Chris Brown og Alicia Keys. Her står hun med ryggen til, med Palestina-flagget på ryggen. Foto: ORIT PNINI/KAN

– Veldig vanlig

Midtøsten-ekspert, Hilde Henriksen Waage, forteller til VG at det er veldig vanlig å bli stoppet på vei ut av Israel.

– Israelske myndigheter sier det er av hensyn til sikkerheten, men det er litt vanskelig å forstå det sikkerhetsbegrepet når man er på vei ut av landet. Spørsmålene som kan komme kan være veldig ubehagelige, sier Waage.

Hun tror flere blir stoppet på grunn av etterretning eller kartlegging.

– Jeg vet ikke hva de er ute etter, men opplever dette som vilkårlig hvem de finner på å stoppe og som blir tatt opp for videre avhør.

