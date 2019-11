I NORGE: I 2006 deltok Yusuf/Cat Stevens under Nobels fredspriskonsert, der dette bildet er hentet fra, i det som skal være hans eneste Norgesbesøk før han kommer til Trondheim neste sommer. Foto: Göran Bohlin

Cat Stevens til Trondheim

Den legendariske visesangeren gjør et sjeldent Norgesbesøk under Olavsfestdagene neste sommer.

– Vi har jobbet med å få Yusuf / Cat Stevens til Olavsfest i mange år, og er derfor fryktelig glade og stolte over at det endelig går i orden, takket være godt samarbeid med Trondheim Stage, sier direktør for Olavsfestdagene, Petter Myhr.

Datoen for konserten blir den 30. juli i Borggården utenfor Nidarosdomen. Cat Stevens spilte for øvrig under Nobelkonserten i 2006, men det var ingen hel konsert.

– At det blir hans første konsert i Norge noensinne, er ekstra stas. Ikke bare fordi han er en glimrende artist og låtskriver, men også fordi hans unike karriere og livshistorie passer ekstra godt for en festival som opererer i skjæringspunktet mellom tro og samfunn, forklarer Petter Myhr.

71 år gamle Cat Stevens har en karriere som spenner seg helt tilbake til 1967 og ble fort folkeeie i hjemlandet England og hele verden med låter som «Father And Son», «Wild World», «Moonshadow», «Peace Train» og «Morning Has Broken».

I 1977 gjorde han et dramatisk karrieresprang da han konverterte til islam og skiftet navn til Yusuf Islam. Han solgte alle gitarene sine og viet tiden til fredsskapende arbeid som muslim.

Han vendte gradvis tilbake til pop-musikken i 2006, og hans foreløpig siste album er to år gamle «The Laughing Apple».

Publisert: 25.11.19 kl. 08:58

