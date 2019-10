UMUSIKALSK? Donald Trump må tåle mange sleivspark på Twitter etter at han delte en animasjonsvideo som ligner a-has «Take On Me»-video. Foto: AP og Svein Oppheim, VG

Magne Furuholmen om Donald Trump i «a-ha»-video: – Absurd

Twitter koker over etter Donald Trumps siste videosprell, og Magne Furuholmen synes det hele er hysterisk festlig.

USAs president har latt seg imponere så av animasjonsvideoen en av hans tilhengere har laget at han har delt den til sine 65 millioner følgere på Twitter.

I det 40 sekunder lange videoklippet ser vi en animert Trump snakke varmt om seg selv og USA, og likheten med a-has musikkvideo til «Take On Me»-hitlåten fra 1984 har ikke gått verden hus forbi. Morten Harket figurerte riktignok i en romantisk setting i den originale musikkvideoen, mens Trump-figuren opphøyer seg selv. Men uttrykket i de to videoene er det samme.

Og når «verden» reagerer, skjer det gjerne i sosiale medier – i dette tilfellet på Twitter.

En tvitrer mener at Trump med denne videoen føyer enda et punkt til listen over hvorfor han bør stilles for riksrett – nemlig «en kriminell handling mot a-ha».

En annen ønsker å starte en underskriftskampanje for å gjøre «Take On Me» til den offisielle riksrett-kjenningsmelodien.

«Norges a-ha, de seneste utlendingene som brukes til å hjelpe Trump-kampanjen», lyder det fra en annen.

Både det amerikanske musikkmagasinet Billboard, britiske Daily Mail og Huffington Post har ramset opp elleville Twitter-reaksjoner.

Sånn reagerer Furuholmen

Furuholmen ler høyt når VG ringer ham for å høre hva han synes om de ulike utspillene – og Trumps animasjonsvideo.

– Ja, hva skal man si? Det er vel ikke noen tvil om at noen har latt seg inspirere av videoen til «Take On Me», men jeg vet ikke om det er fordi den er så mye sett i USA, fordi den har gjort det så bra på YouTube, eller om det bare er noen som tilfeldigvis fant den videoen, sier a-ha-stjernen.

– Jeg hadde ikke sett for meg da vi skrev den låten som 17-åringer for snart 40 år siden at den skulle bli foreslått som en «anthem» for riksrett i USA. Det er egentlig bare absurd, flirer han.

MORER SEG: Magne Furuholmen, her avbildet for en tid siden. Foto: Andrea Gjestvang, VG

Noen Trump-støttespiller er i hvert fall ikke nordmannen.

– Jeg er litt av den holdningen at det beste vi kan gjøre, er å bruke våre stemmer på en kreativ måte. Mitt svar er låten «This Is Now America», forklarer 56-åringen og sikter ti, sitt singelslipp fra august.

– Det kan virke som om Trump liker a-ha?

– Selv en blind gris kan finne trøffel, svarer Furuholmen.

Det er nemlig ikke første gang a-ha (eller noe som «ligner») setter preg på Trumps aktiviteter. I sommer, rett før Donald Trump skulle tale til amerikanske tropper i Sør-Korea, ble en spesiell versjon av «Take On Me» spilt over stereoanlegget (artikkelen fortsetter under):

Furuholmen presiserer imidlertid at a-ha skriver musikk for alle, aldri for kun en spesiell gruppe mennesker.

– Jeg snakker her ut fra mitt ståsted. Men vi skal ikke holde noen fra å like Trump. Kunst og kultur virker samlende, men disse Twitter-meldingene er jo hysterisk festlige.

«Immmmm-peeeeeach Meeee!

(Impeach me!)

Immm-peeeeaach Aaaaaallllllll!

(Impeach me!)

Iiiiiiiii’ll beeeeeee goooooone,

In a day or TWOOOOOOOOO!», skriver en tvitrer i sin riksrettsversjon av a-ha-klassikeren.

Manageren ler

a-ha-manager Harald Wiik humrer også når han ser videoen og Twitter-kommentarene.

– Donald Trump er åpenbart stor fan av a-ha, men har muligens tatt seg litt nær av teksten til Magne Furuholmens siste singel «This Is Now America», sier Wiik til VG og legger til:

– Han har muligens ikke skjønt at «Take On Me» er langt mer hardfør enn en del av de andre tingene han prøver å ødelegge. Tipper dette siste fremstøtet overbeviser dem som fortsatt tviler på om han bør stilles for riksrett, ler Wiik.

23 år er gått siden a-ha trollbandt verden med denne musikkvideoen:

