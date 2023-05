ROSA HÅP: TikTok-stjernen Reiley fra Færøyene representerer Danmark i kveldens semifinale i Eurovision, men det har ikke vært helt uten kontroverser at han står på scenen i Liverpool i kveld.

Dansk drama i Eurovision

LIVERPOOL (VG) Det er stemmedrama på flere nivåer hos nabolandet Danmark før kveldens andre semifinale i Eurovision Song Contest.

Kortversjonen Danmark og Island skal forsvare de nordiske fargene i Eurovision Song Contests andre semifinale i kveld.

Danske Reiley har hatt problemer med stemmen og har avlyst flere intervjuer og er mest kjent for sine mange TikTok-følgere.

Flere danske medier minner om fjorårets stemmejuks, der seks land manipulerte stemmene i den andre semifinalen, hvorav fire er med også i kveldens konkurranse.

Danmarks Eurovision-ansvarlige er trygg på at juks ikke vil skje i år og sier at de involverte fikk en kraftig reprimande.

Danmark har ikke vunnet Eurovision siden 2013, mens Island håper å nå finalen med Diljá Petursdóttir og låten "Power". Vis mer

Etter at Norge, Sverige og Finland gikk til lørdagens finale etter den første semifinalen tirsdag, er det i kveld Danmark og Island som skal forsvare de nordiske fargene.

Men – som i tilfellet med vår egen Alessandra Mele (20) – har også danske Reiley (25) trøbbel med stemmen og har måttet avlyse flere intervjuer med dansk presse denne uken, samtidig som han har mottatt kritikk for innsatsen under prøvene sine.

Reiley og hans «Breaking My Heart» ligger et stykke nede på bettingen før kveldens opptreden – helt nede på 27. plass – men han er samtidig den artisten i Liverpool med suverent flest følgere på TikTok, som også er Eurovision-sponsor.

Reiley – eller Rani Peterson som han egentlig heter – har hele 10.8 millioner følgere på den kontroversielle plattformen. Eurovision-bidraget hans har vært omdiskutert helt fra starten av, ettersom han skal ha fremført den allerede i 2022, i Seoul.

Reiley er for øvrig fra Færøyene og blir Danmarks aller første representant fra øyriket i vest.

Samtidig har flere danske medier, deriblant Ekstrabladet, denne uken minnet sine lesere på stemmeskandalen fra i fjor, da Eurovision-arrangøren EBU (European Broadcasting Union) i ettertid avslørte at seks land hadde manipulert stemmene sine i den andre semifinalen – Aserbajdsjan, Montenegro, Georgia, Romania, Polen og San Marino.

Poenget til danske medier er at Danmark i kveldens semifinale kjemper om finaleplass mot fire av disse seks landene; Polen, Romania, San Marino og Georgia.

Likevel er Danmark Radios Eurovision-ansvarlige, Erik Struve Hansen, trygg på at dette ikke gjentar seg i år, uttaler han til Ekstrabladet.

– Ja, det er jeg. Juks hører ingen steder hjemme i en slik konkurranse. Det er trist at noen har vært så desperate at de har jukset. De har fått en kraftig reprimande, og jeg har ikke fantasi til å forestille meg at noen kan være så dum at de gjør dette to ganger, sier Struve Hansen til avisen.

Det er for øvrig i år ti år siden Danmark vant Eurovision sist, da med Emmelie de Forest og «Only Teardrops». 2013 var også året da Margaret Berger tok en flott fjerdeplass med «I Feed You My Love».

For Islands del er det i kveld Diljá Petursdóttir (21) som skal forsøke å nå finalen lørdag med «Power».