POPHÅP: Mae Muller, her avbildet på en pressekonferanse i London i mars.

Britenes Eurovision-håp: Du har kanskje sett henne før?

Mae Muller (25) var nemlig bare ni år da hun figurerte i en stor seermagnet på YouTube.

Muller er håndplukket av eksperter for å forsvare Storbritannias ære på hjemmebane under Eurovision-finalen i mai.

25-åringen har som voksen vært forholdsvis ukjent på poparenaen, selv om hun har varmet opp for gruppen Little Mix på turné og gitt ut ett album (i 2019).

Det blir det forandring på nå, når hun som første kvinnelige artist siden 2018 får representere Storbritannia i Eurovision.

«Folkens! Jeg kan ikke tro dette ... Men jeg står for årets britiske bidrag med låten «I Wrote A Song», sprudlet hun på Instagram da katta var uten av sekken for tre uker siden.

«Det har vært verdens vanskeligste hemmelighet å bevare. Jeg har holdt på å forsnakke meg minst en million ganger», forklarte hun.

Over 60 millioner visninger

Men Mae Muller har altså mer på merittlisten. For 16 år siden var hun nemlig med i den mest populære musikkvideoen til Mika (39) – «Grace Kelly», som er blitt sett over 61 millioner ganger på YouTube.

2007: Mika og unge Mae Muller i «Grace Kelly».

Den da ni år gamle jenta var med i store deler av videoen, der hun blant annet sitter på flygelet og er i dialog med Mika.

– Jeg er jenta i den grønne kjolen, ja. Og jeg har fortsatt kjolen, betrodde Mae Muller til BBC nylig.

– Dette var jo også min favorittsang, så det var ganske kult for en niåring.

Nå skal hun altså konkurrere mot en haug med andre artister, deriblant Norges Alessandra Mele (20) og storfavoritt Loreen (39) fra Sverige.

På bettingoversikten Oddschecker troner Sverige helt på topp, foran Finland, Ukraina og Norge på fjerdeplass.

Mae Muller og Storbritannia figurerer i skrivende stund som nummer ni av de totalt 39 deltagerlandene.

2021: Mae Muller på en prisutdeling i New York.

«De fem store», Frankrike, Spania, Storbritannia, Tyskland og Italia, er alltid automatisk kvalifisert til hovedfinalen, fordi det er de som er de største bidragsyterne til arrangementet.

I tillegg til de fem er vertslandet hvert år sikret finaleplass. Siden Ukraina vant i fjor, men av åpenbare grunner ikke kan arrangere årets finale, er de sikret plass i år.

Det er imidlertid ikke nødvendigvis et minus å måtte kjempe i semifinale – her får nemlig låtene mulighet til å bli godt presentert og gjort kjent for lytterne før de endelige stemmene skal avlegges.

Norge er faktisk første bidrag ut i den første semifinalen 9. mai. Finalen arrangeres i Liverpool lørdag 13. mai.