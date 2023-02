STØRST PÅ LISTENE: Alessandra Mele (20) og Jonas Nes «Jone» Steinset (27).

Jone og Alessandra gruser Melodi Grand Prix-konkurrentene

De er først og sist ut i kveldens finale. De er de eneste finalistene som har fått hits ut av bidragene sine. Men det er ingen garanti for avansement til Eurovision.

Jones «Ekko inni meg» har de siste par ukene figurert høyt både på VG-lista og Spotifys daglige hitliste, med fjerdeplass på sistnevnte som beste plassering.

Alessandras «Queen Of Kings» har for sin del ligget rundt 10. plass en god stund – men har skutt fart denne uken, og onsdag skjøv den Jone ned et hakk og tok selv fjerdeplassen.

Muligens hjulpet av et solid internasjonalt «buzz» rundt låten – som i dag eskalerte ytterligere: I skrivende stund topper «Queen Of Kings» Spotifys liste over de mest virale låtene i verden. Nå er det altså den som deles og trender mest.

Ingen garanti

Status er dermed at Jone har flest avspillinger i Norge, mens Alessandra har tydelig støtte i en rekke europeiske land med stemmerett i Eurovision Song Contest.

Ren matematikk tilsier dermed at han ligger best an til å vinne MGP, mens hun har de beste mulighetene i ESC.

Å få en stor hit med et MGP-finalebidrag er imidlertid ingen garanti for å vinne konkurransen.

Siden sist Norge vant Eurovision, i 2009, har flere finalister fått større hits i Norge enn sangen som vant MGP og ble sendt til ESC:

2010: Bjørn Johan Muri – «Yes Man» (vinner: Didrik Solli-Tangen – «My Heart Is Yours»)

2013: Adelén – «Bombo» (vinner: Margaret Berger – «I Feed You My Love»)

2015: Staysman & Lazz – «En godt stekt pizza» (vinner: Mørland/Debrah Scarlett – «A Monster Like Me»)

2016: Freddy Kalas – «Feel Da Rush» (vinner: Agnete – «Icebreaker»)

SLO AN: Bjørn Johan Muri hadde en av tidenes største MGP-hits i 2010. «Yes Man» toppet VG-lista i seks uker.

Jone sier til VG at han synes det er «overveldende og surrealistisk» at «Ekko inni meg» har blitt så grundig omfavnet.

– Jeg har aldri hatt en låt på Topp 50 før, så dette er virkelig min største milepæl så langt i karrieren – bortsett fra å få spille i MGP-finalen.

Alessandra sier til VG at alt har skjedd så fort for henne at hun nesten ikke har fått reflektert over suksessen ennå.

– Jeg bare nyter kjærligheten jeg får fra publikumet og alle som støtter meg på denne fantastiske reisen jeg får være med på.

– Sykt catchy

«Fantastisk» er også ordet Jone bruker om Alessandras «Queen Of Kings».

– Det er min favoritt av de andre bidragene fra MGP i år, så jeg blir bare veldig glad på hennes vegne, for at det har gått såpass bra for henne som det har gjort! Utrolig gøy å dele topp-plasseringene med henne.

Alessandra beskriver Jones låt som «sykt catchy», og forteller at låtene deres ble til på samme låtskrivercamp – altså et arrangement hvor låtskrivere samles.

– Allerede da begynte jeg å danse til sangen. Så jeg elsket den allerede før den ble sluppet!

I kveldens finale er Jone først ut av bidragene.

Statistisk sett ingen optimal plassering – vi må tilbake til 2012 og Toojis «Stay» for å finne en ball-åpner som vant MGP-finalen.

– Jeg liker ikke å tenke for mye på dette med vinnersjanser, sier Jone.

– Hvis fokuset mitt går for mye i den retningen, mister jeg sikte på hva jeg faktisk skal. Jeg er jo en festmusiker, så å kunne starte hele showet med en «festlåt» passer meg midt i blinken.

Alessandra er den siste som går på scenen i kveld. Det fungerte bra for MGP-vinnerne Agnete Saba i 2016, Alexander Rybak i 2018 og KEiiNO i 2019.

– Det kommer til å bli nervepirrende å måtte opptre etter alle de andre, mener hun.

– Men jeg tror at det å være sist ut er en veldig bra plassering og håper at folk har tro på at låten kan gjøre det bra i Eurovision.

Nest sist best

Om man ser på historikken siden sist Norge vant ESC, er det imidlertid nest sist som er den beste plasseringen i rekkefølgen av opptredener i finalen, hvis man har tenkt å vinne.

Slik var det for MGP-vinnerne Margaret Berger i 2013, Carl Espen Thorbjørnsen i 2014, Ulrikke Brandstorp i 2020 og Subwoolfer i 2022.

Nest siste ut i kveldens finale er Elsie Bay – som opptrådte sist i fjor – med sin «Love You In A Dream».

Den har i skrivende stund 261.000 Spotify-spillinger, der Jones «Ekko inni meg» har 2,5 millioner og Alessandras «Queen Of Kings» har 5,3 millioner.

(Alle disse tallene inkluderer avspillinger fra utenfor Norge. Alessandras låt kom ut en uke før de to andre.)

MULIG ARVTAGER: Elsie Bay (t.h.) er blant de ni finalistene som kan ta stafettpinnen videre fra fjorårsvinnerne Subwoolfer.

Av de øvrige bidragene er Ulrikke Brandstorps «Honestly» den som har gjort det best på de norske hitlistene i forkant.

Riktignok langt bak Jone og Alessandra; den har ligget rundt 50. plass på Spotify-listen og har i skrivende stund 893.000 avspillinger på strømmetjenesten.

Brandstorp har dog en solid standing i MGP/ESC-kretser, noe 13 millioner Spotify-spillinger av hennes «Attention» vitner om.

Den vant som kjent MGP i 2020, men fikk aldri skinne i ESC, som ble avlyst på grunn av pandemi det året.

Både odds-siden Eurovisionworld og ESC-fansiden Wiwibloggs spår henne i tetsjiktet i kveldens finale.

MGP-VETERAN: Ulrikke Brandstorp.

Hvis det skulle gå Alessandras vei i kveld, har hun allerede solide lyttertall å vise til i Tyskland, Sverige, Finland, Polen, Storbritannia, Nederland, Frankrike og Danmark.

Hennes italienske bakgrunn skal man heller ikke kimse av: Italia genererer store strømmetall på Spotify for sine ESC-favoritter.

Italia er dessuten blant landene som kan stemme i ESC-semifinalen Norge skal kjempe i, i Liverpool 9. mai.

– Jeg føler at det ikke har kommet så godt frem at jeg er like norsk som jeg er italiensk. Så for meg konkurrerer jeg faktisk i hjemlandet mitt, sier hun.

GJORT DET FØR: Alessandra var deltager i 2022-utgaven av «The Voice» på TV 2. Her avbildet i den forbindelse.

Alessandra, som har fortalt Telemarksavisen at hun «liker både jenter og gutter» og at dette er vanskelig å få aksept for i Italia, sier det ville vært en ære å representere Norge i ESC, en konkurranse med budskap om åpenhet og likestilling.

– Vi har også en fantastisk konge som sier at man kan elske hvem man vil, og det gjør meg veldig stolt.

Disse opptrer i Melodi Grand Prix-finalen 2023, i Trondheim Spektrum, i denne rekkefølgen: