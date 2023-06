Chrissy Teigen og John Legend har fått barn

Norskættede Chrissy Teigen (37) og artistmannen John Legend (44) har fått en sønn.

I en rekke tekstbilder på Instagram forteller Teigen (37) at hun og Legend (44) har fått en sønn ved hjelp av en surrogat.

Hun skriver at gutten har fått navnet Wren Alexander Stephens.

– Bare minutter før midnatt den 19. juni, fikk jeg bevitne den vakreste kvinnen, min venn, vår surrogat, føde midt i et kaos, men med styrke og ren lykke og kjærlighet, skriver hun.

Den ferske firebarnsmoren har også delt et bilde av seg selv sammen med surrogatmoren.

SURROGATKYSS: Her kysser Chrissy Teigen magen til surrogatmoren som har båret frem Teigens nå sistefødte sønn.

Teigen forteller at hun alltid har drømt om å få fire barn, men at hun ble usikker på om hun ville bære det frem selv etter at de mistet sønnen Jack halvveis i svangerskapet i 2020.

Hun ville likevel prøve én siste gang, og de fikk ved hjelp av IVF datteren Esti tidligere i år.

Ekteparet hadde fra før datteren Luna Simone (7) og sønnen Miles Theodore (4) sammen.

Teigen avslører at hun og ektemannen møtte surrogaten da Teigen var gravid med Esti. De to kvinnene har gått gravide samtidig.

– Våre hjerter, og vårt hjem, er offisielt fullt, skriver Teigen.