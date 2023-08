POPKONGE: Max Martin (t.h.), her i 2022 sammen med Coldplay-vokalist Chris Martin på Broadway-premieren for musikalen «& Juliet», basert på William Shakespeares berømte teaterstykke og på Max Martins musikk.

Millionene hagler inn på Max Martins konto

Den svenske superprodusenten formelig velter seg i penger. Bare de siste to årene har han tjent nesten en halv milliard kroner.

Karl Martin Sandberg (52), kjent under kunsternavnet Max Martin, holdt i mange år en lav profil – etter først å ha sørget for Britney Spears’ og Backstreet Boys’ gjennombrudd på slutten av nittitallet.

Via samarbeid med blant andre Taylor Swift, Katy Perry og The Weeknd – for å nevne et fåtall – har han 25 nummer én-hits i USA å vise til. (Se liste nederst i saken.)

Kun The Beatles’ John Lennon og Paul McCartney har flere.

Milliardformue

De siste årene har popmogulen blitt mer synlig i offentligheten. Og nå er det også blitt kjent hvor mye penger han drar inn via sine selskaper.

Det svenske nettstedet Breakit skriver at Max Martin hadde omsetning på 400 millioner norske kroner i 2021 og 512 millioner i 2022.

GRAMMYVINNER: Taylor Swift klemmer Max Martin etter mottatt pris for «årets album» i 2016.

Dette ga hitmakeren henholdsvis 170 millioner og 315 millioner i overskudd disse to årene. Altså rett under en halv milliard.

I 2017 skrev Variety at Max Martin hadde en nettoformue på 2,8 milliarder.

POPKUNG: Max Martin mottok Polarprisen av Sveriges konge Carl Gustaf i 2016.

I årsberetningen fra Martin-selskapet 2006 Stockholm AB heter det at det forventes positiv utvikling de kommende årene.

Likevel er også verdens største hitmaker var overfor en uforutsigbar bransje.

– Det er en betydelig usikkerhet i markedsmottakelsen av nye verk, da populariteten til nye kunstneriske verk er vanskelig å forutsi, står det i årsberetningen.

– Samtidig skjer det en kontinuerlig endring i meninger, smaker og trender som preger markedet.

Produserte norsk plate

Max Martin har ikke jobbet med mange norske artister, men i 2005 produserte han store deler av Marion Ravns solodebutalbum «Here I Am».

Platen var en suksess i Norge og flere asiatiske land, men trøbbel med slipp og promotering i USA førte til brudd mellom Ravn og storselskapet Atlantic.

MAX MARTIN-KLIENT: Marion Ravn i 2005.

Max Martin var også oppført som «executive producer» for singelen Kygo produserte for BTS-medlemmet Jin i 2022, «The Astronaut». Den har i skrivende stund 222 millioner avspillinger på Spotify.

Svensken står også bak tidenes mest spilte låt på strømmetjenesten, The Weeknds «Blinding Lights». Den har passert 3,7 milliarder.

TIDLIG HEDER: Max Martin i 1999 sammen med en annen låtskrivergigant, amerikanske Diane Warren, under utdeling av ASCAP-prisene.

Det nærmeste Norge har kommet en Max Martin-lignende suksess er låtsnekkerduoen Stargate, som består av Tor Erik Hermansen og Mikkel Storleer Eriksen.

De nøt stor suksess i Storbritannia fra 1999 og utover. I 2005 dro de til USA.

NORSKE SUPERPRODUSENTER: Tor Erik Hermansen (t.v.) og Mikkel Storleer Eriksen i Stargate.

De neste syv årene landet de ti nummer én-hits i USA, halvparten av dem sammen med Rihanna. Duoen har ytterligere 20 amerikanske Topp 10-hits å vise til.

Max Martins #1-hits i USA:

Britney Spears – «...Baby One More Time» (1998) N’SYNC – «It's Gonna Be Me» (2000) Katy Perry – «I Kissed A Girl» (2008) Pink – «So What» (2008) Kelly Clarkson – «My Life Would Suck Without You» (2009) Britney Spears – «3» (2009) Katy Perry feat. Snoop Dogg – «California Gurls» (2010) Katy Perry – «Teenage Dream» (2010) Pink – «Raise Your Glass» (2010) Britney Spears – «Hold It Against Me» (2011) Katy Perry feat. Kanye West – «E.T.» (2011) Katy Perry – «Last Friday Night (T.G.I.F.)» (2011) Katy Perry – «Part Of Me» (2012) Maroon 5 – «One More Night» (2012) Taylor Swift – «We Are Never Ever Getting Back Together» (2012) Katy Perry – «Roar» (2013) Katy Perry feat. Juicy J – «Dark Horse» Taylor Swift – «Shake It Off» (2014) Taylor Swift – «Blank Space» (2014) Taylor Swift feat. Kendrick Lamar – «Bad Blood» (2015) The Weeknd – «Can't Feel My Face» (2015) Justin Timberlake – «Can't Stop the Feeling!» (2016) The Weeknd – «Blinding Lights» (2019) The Weeknd/Ariana Grande – «Save Your Tears» (2021) Coldplay/BTS – «My Universe» (2021)