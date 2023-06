KLAR FOR «SWIFTIES»: Marie Ulven (24), kjent som Girl In Red.

Girl In Red varmer opp for Taylor Swift: − Jeg er så spent

Natt til lørdag varmer Girl In Red opp for over 60.000 tilskuere på Taylor Swift-konsert i Chicago. – Vil åpne dører, mener direktør i Music Norway.

Amerikanske Taylor Swifts pågående «Eras Tour» kommer til å gå inn i pophistorien som en av de største og mest innbringende noen artist har gjennomført.

En flik av denne historien vil tilhøre Marie Ulven fra Horten.

Under sitt nå verdenskjente artistnavn Girl In Red er hun de kommende fire helgene oppvarmingsartist for Swift, på åtte konserter.

– Stort og ekstremt viktig

De første to finner sted nå i helgen, på Soldier Field stadion i Chicago, med 61.500 tilskuere på hver konsert – og dette er de minste Swift-konsertene Ulven bidrar på.

Til sammen skal hun spille for over en halv million «swifties».

– Fløy akkurat over stadion, melder Girl In Red på sin Instagram-story.

– Jeg er så spent, skriver hun også.

Girl In Red spiller i en drøy halvtime, i forkant av hver Swift-konsert.

Tone Østerdal er direktør i Music Norway, en stiftelse opprettet av Kulturdepartementet. De jobber med eksport av norsk musikk og er blant annet Utenriksdepartementets rådgiver på feltet.

Hun mener at turneen er en kjempemulighet for Girl In Red.

– Her får hun servert hundretusener av potensielle fans på sølvfat, sier Østerdal.

– Det vil åpne dører i USA, som er et stort og ekstremt viktig marked, men det er grunn til å tro at dette også vil bli lagt merke til i andre deler av verden.

TRIUMFERER: Taylor Swift pløyer seg gjennom USA med sin «Eras Tour», hennes første turné på fem år.

Direktøren fremhever at Girl In Red:

Har bygget karriere på sine egne premisser

Er genuin og byr på seg selv

Har investert mye i å bygge relasjoner til fansen

– Da er det ekstra stas at hun blir håndplukket av én av verdens aller største artister til disse oppvarmingsjobbene, sier Østerdal.

DIREKTØR: Tone Østerdal i Music Norway.

Swifts valg av Girl In Red til å varme opp for seg kom ikke helt ut av det blå da det ble kjent 1. november i fjor.

Halvannet år tidligere gikk nemlig Swift ut i sine sosiale medier og jublet over Girl In Reds den gang ferske debutalbum, «If I Could Make It Go Quiet».

– Spektakulært, var Swifts dom der.

Til NRK forteller Girl In Red torsdag kveld at hun ennå ikke har møtt sin mest berømte fan, men at de har sendt hverandre meldinger.

– Taylor Swift sendte meg en melding om at sangen min «Serotonin» var den sangen hun hadde hørt på flest ganger i hele fjor, sier hun.

Håper på «Gaylor»

Og Swift er ikke alene om å lytte til Girl In Red.

Den norske stjernen har et godt knippe låter med Spotify-tall på «Taylor-nivå», dette er hennes ti mest spilte:

«We Fell In Love In October» (2018) – 692 millioner «I Wanna Be Your Girlfriend» (2018) – 393 millioner «Girls» (2018) – 252 millioner «Bad Idea!» (2019) – 245 millioner «Summer Depression» (2018) – 166 millioner «Midnight Love» (2020) – 140 millioner «Serotonin» (2021) – 115 millioner «I’ll Die Anyway» (2019) – 95 millioner «4am» (2018) – 77 millioner «Dead Girl In The Pool» (2019) – 72 millioner

I forkant av helgens Chicago-konserter har flere bitt seg merke i at Taylor Swift har plukket Girl In Red til å varme opp for seg i Pride-måneden.

Marie Ulven har siden hun slapp sine første låter fem år tilbake tatt posisjon som et globalt ikon for LGBTQ+, og «Do you listen to Girl In Red?» er nå velkjent kodespråk for å spørre noen om de er skeive.

På Twitter lufter håpefulle fans ideen om at Taylor i denne forbindelse skal stå frem som «Gaylor». Noen eksempler:

Uansett er det sikkert at Swifts «Eras Tour» allerede er legendarisk, halvveis uti den 52 konserter lange USA-delen av den.

Britiske The Guardian skriver at turneen ikke bare er en pop-milepæl, men at den også er blitt en pågående massekulturell begivenhet.

Oppstusset inkluderer rekordsalg av billetter, som har ført til ytterligere skandalisering av billettmonopolisten Ticketmaster.

Omtalen i alle typer medier er enorm, blant annet med toppscore-anmeldelser, økonomiske analyser og elleville nyheter som at fans tar på seg voksenbleier for ikke å måtte gå på do i løpet av Swifts over tre timer og 44 låter lange konserter.

KJENDISTUNGT: En rekke kjendiser er observert på Taylor Swifts konserter, her er den britiske modellen Cara Delevingne på showet i New Jersey sist helg.

«Eras Tour» har til og med sin egen romansehistorikk: Underveis har Swift brutt med sin kjæreste de siste årene og angivelig funnet seg en ny.

Det amerikanske finansmagasinet Forbes utropte torsdag Swift til verdens nest rikeste kvinnelige musiker som har «gjort det selv», etter Rihanna.