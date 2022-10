MELODIFESTIVALEN: Marcus (til høyre) og Martinus skal ifølge Aftonbladet være med i svensk MGP neste år.

Svensk avis: Marcus og Martinus klare for svensk MGP

Aftonbladet skriver at den norske duoen omsider har takket ja til å være å være med i Melodifestivalen, Sveriges svar på MGP.

Ifølge flere kilder Aftonbladet har snakket med, har SVT klart å overtale den norske superduoen Marcus og Martinus til å delta i Melodifestivalen 2023. Ifølge Aftonbladet har SVT ønsket seg den norske tvillingduoen til Melodifestivalen helt siden suksess-hitene «Hei», «Elektrisk», «Hjerteslag» og «Jenter».

I 2018 oppfylte de SVTs minimumskrav, 16 år, for å konkurrere i Melodifestivalen., men duoen skal ifølge Aftonbladet gjentatte ganger ha takket nei til invitasjonene fra SVT.

Aftonbladet skriver at Marcus og Martinus dukket uventet opp under en av Melodifestivalens etterfester i februar, noe som senere skulle vise seg å ha sammenfalt med innspillingene av TV4s «Masked singer» som duoen også senere vant.

Duoens svenske representant, Assefa, skriver i en mail til VG at de kan hverken kommentere eller bekrefte opplysningene i Aftonbladet.

Marcus og Martinus er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG, ligger her.