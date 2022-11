TRUER MED RETTSSAK: Åge Aleksandersen.

Åge Aleksandersen og Terje Tysland får omstridte penger utbetalt

Trønderrock-legendene vil nå få penger som har vært fryst av vederlagsbyrået Gramo siden 2016. Denne seieren vil de ta med seg inn i rettssaken de varsler mot plateselskapet Warner Music, sier artistenes rådgiver.

Åge Aleksandersen (73) og Terje Tysland (71) har i seks år kjempet mot Warner om produsentrettighetene til en betydelig mengde musikk de ga ut i perioden rundt da de ble allemannseie på åttitallet.

Nå har de kommet et skritt videre i kampen.

Plateselskapet som opprinnelig ga ut mesteparten av den omstridte musikken gikk konkurs i 1993.

Artistenes rådgiver i saken, bransjeveteran Sæmund Fiskvik, mener at musikken derved ble artistenes eie, og bare deres.

Like fullt har de fleste av disse platenes produsentrettigheter – ofte synonymt med plateselskapets eierskap i innspilt musikk – vært på vandring i bransjen i snart 30 år, de siste ni årene hos plateselskapet Warner.

For Warner kan store summer stå på spill i konflikten. Selskapet ønsker ikke å kommentere saken.

KJEMPER I TOSPANN: Åge Aleksandersen (t.v.) og Terje Tysland, her i 2011.

Mye tyder på at Warner i 2021 brukte 17 millioner på å få tilbake digitale rettigheter – for eksempel til strømming – til en katalog som blant annet omfatter musikken Aleksandersen og Tysland krever enerett på.

Artistene har fått utbetalt penger for såkalte artistrettigheter, men altså ikke for produsentrettighetene de også mener å ha krav på.

Juridisk trussel

Høsten 2021 ble første del av konflikten behandlet av byrået Gramo, som forvalter vederlagspenger – godtgjørelse – for innspilt musikk som fremføres offentlig, blant annet på radio og utesteder.

Avgjørelsen gikk i artistenes favør.

Warner klagde på avgjørelsen, som tidligere i år fikk en ny behandling i Gramos styre. Også der fikk artistene medhold.

I etterkant varslet Warner søksmål mot Gramo, for saksbehandlingen som ble utført.

Verken Warner eller Gramo vil kommentere nå hva som er status for søksmålsvarselet.

I praksis virker imidlertid denne juridiske trusselen å være lagt død, for nå har Gramo bestemt seg for å betale ut penger som har vært fryst de siste seks årene – til artistene, ikke til Warner.

Info Trønderrock-bråket – dette er detaljene Siden 2016 har Åge Aleksandersen og Terje Tysland vært i disputt med plateselskapet Warner Music om produsentrettighetene til musikk de ga ut på åtti- og nittitallet.

Fra 1980 til 1983 ga artistene ut musikk via sitt eget selskap, kalt Norsk Plateselskap. Dette ble lagt ned av artistene, som fra 1984 ga ut karrieredefinerende plater via sitt nye selskap, Plateselskapet.

Plateselskapet AS ble drevet av trønderrock-bakmann Gunnar Hordvik. I 1993 gikk selskapet konkurs. Hordvik kjøpte angivelig produsentrettighetene til Norsk Plateselskap- og Plateselskapet-katalogene fra boet.

Hordvik forvaltet disse rettighetene videre i sitt neste selskap, det enormt suksessfulle Norske Gram, som blant annet ga ut D.D.E. og Postgirobygget. Hordvik døde i 2005.

Norske Gram ble i 1997 solgt videre til TV 2, så til plateselskapet EMI, som i 2013 ble innlemmet i Warner Music. Siden da har Warner forvaltet rettighetene til utgivelsene på Norsk Plateselskap og Plateselskapet.

Åge Aleksandersen og Terje Tysland bestrider at Gunnar Hordvik faktisk tilegnet seg produsentrettighetene etter 1993-konkursen, og mener at Warner følgelig ikke eier disse rettighetene nå.

Striden om utgivelsene på Norsk Plateselskap er det siste året behandlet av vederlagsbyrået Gramo, som gir Aleksandersen og Tysland medhold.

Warner Music leverte i vår et søksmålsvarsel til Gramo. Dette var ifølge selskapet rettet mot vederlagsbyråets saksbehandling, ikke mot artistene som var motpart i tvisten.

Åge Aleksandersen og Terje Tysland leverte i september et søksmålsvarsel til Warner Music. De sier at de tar saken til retten om de ikke kommer til enighet med plateselskapet.

Da EMI kjøpte Norske Gram i 1999, lisensierte de av uklare årsaker de digitale rettighetene ut til et lite selskap ved navn Ergo Rettigheter, eid av en nordmann og en danske.

Ergo har siden da hatt millioninntekter av rettighetene. Høsten 2021 kjøpte Warner lisensen tilbake fra Ergo, og begge selskapenes regnskaper tyder på at kjøpssummen lå på rundt 17 millioner kroner.

Hans Rotmo – også kjent som Ola Uteligger og frontfigur i Vømmøl Spellmannslag – var opprinnelig en del av striden, sammen med Aleksandersen og Tysland, men har trukket seg fra saken. Vis mer

BERGTOK NORGE: Åge Aleksandersen i 1986.

Gramo opplyser til VG at de fryser vederlag i tilfeller der det oppstår dobbeltkrav, altså hvor to parter gjør krav på rettighetene.

Og Gramo bekrefter at de nå er klare til å betale ut vederlagspengene de har holdt tilbake siden konflikten mellom artistene og Warner ble formell i 2016.

– Vi skal agere ut fra de vedtak som er gjort. Det betyr at fra Gramos ståsted kan disse midlene nå utbetales, sier Torill Nesøen, konstituert daglig leder i Gramo.

– Det eneste som kan endre dette er en annen beslutning på et annet tidspunkt, som for eksempel at saken skulle endre seg i retten.

ÅTTITALLSCOWBOY: Terje Tysland i 1986.

Utbetalingen skjer etter planen i desember.

Gramo ønsker ikke å opplyse om beløpets omfang, og viser til at dette er konfidensielt.

Omstridte bestselgere

For artistene kan imidlertid prinsippet i avgjørelsen gi langt mer klingende mynt i kassen enn pengesummen de får utbetalt nå.

Som VG omtalte tidligere i høst, har Aleksandersen og Tysland varslet søksmål mot Warner – og striden der handler om vesentlig flere utgivelser enn de som inngikk i tvisten Gramo har behandlet.

Blant annet noen av tidenes mest solgte plater i Norge, som Aleksandersens «Levva livet» (1984) og «Eldorado» (1986), og Tyslands «Gutta på by’n» (1987).

TRUER MED RETTSSAK: Terje Tysland.

I sin avgjørelse mente Gramo at Warner ikke kunne dokumentere at rettighetene etter 1993-konkursen faktisk ble ervervet av trønderrock-bakmannen Gunnar Hordvik, som senere solgte dem videre – uten egentlig å eie dem, slik Aleksandersen og Tysland ser det.

Dette styrker artistenes rådgiver Sæmund Fiskvik i troen på at et søksmål kan føre frem.

– Vi vil naturligvis anføre at Gramo er en faglig kompetent instans i denne saken, og at deres vurdering av saken må telle veldig tungt, sier Fiskvik.

GIR RÅD: Sæmund Fiskvik jobber for Åge Aleksandersen og Terje Tysland i konflikten. Han har lang fartstid i musikkbransjen, blant annet som mangeårig sjef for Spellemannprisen og plateselskapsorganisasjonen IFPI.

Leif O. Ribe, daglig leder i Warner, ønsker ikke å kommentere.

– Vi har ventet i seks år på at de skal dokumentere hvordan Gunnar Hordvik skaffet seg disse rettighetene. Det har ennå ikke kommet, sier Fiskvik.

Ifølge ham er hovedpoenget for artistene å få rettighetene til all bruk av den omstridte musikken.

Dette inkluderer strømming og platesalg, som ikke er Gramos domene.

Erstatning for årene som har gått er også på bordet, forteller Fiskvik.

– Deres manglende posisjon når det gjelder rettighetene har påført dem tap, og vi har varslet at det kan vi komme til å kreve penger for bakover i tid – for all bruk.