HOLDER TONEN: Sigrid er tilbake med ferskvare.

Ukens låter: Sigrid, Jonas Blue og Marshmello

Partyfaktoren dominerer i ukens låtbunke – med vilt forskjellig resultat.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Sigrid – «Mirror»

Endelig et etterlengtet musikalsk livstegn fra Sigrid Solbakk Raabe. «Mirror» er både en tidstypisk poplåt, med kjølige discofakter som det dominerende trekket, og en klassisk forsmak på et kommende album – i betydningen: fin, men kanskje litt snau? Selv om sangen mangler den melodiske slagkraften til de største øyeblikkene på «Sucker Punch», er elegansen (og budskapet) her lett å omfavne på en solkysset vårdag. Men det er rom for enda større eventyrlyst i dette uttrykket.

Kings of Convenience – «Fever»

Det er godt å ha dem tilbake, Erlend Øye og Eirik Glambek Bøe, som returnerer med fjerdealbumet «Peace or Love» om kort tid – 11 år etter forgjengeren «Declaration of Dependence». Førstesingelen «Rocky Trail» var et aldeles nydelig gjenhør med den odde duoen som skulle bli sin egen sjanger, og «Fever» er like bra: Her er ekkoene av Erlend Øyes livsbejaende italo-pop hørbare, men de er jordet i en intimitet som føles skreddersydd for verdenssituasjonen.

Jonas Blue & LÉON – «Hear Me Say»

Sommerhit-sesongen er i gang, og en rekke lettsindige og småfjollete låter skal konkurrere om verdens flakkende oppmerksomhet i månedene som kommer. Dette samarbeidet mellom engelske Jonas Blue og svenske LÉON – en nådeløst effektiv dansepoplåt med passe forpliktende dryss av gospel over refrenget – er lett å heie på i den sammenhengen. «Hear Me Say» høres strengt tatt ut som Eurovision Song Contest burde gjort. Et kompliment, om det skulle være noen tvil.

Veronica Maggio – «Se mig»

Ti år har allerede passert siden Veronica Maggio lydla den skandinaviske sommeren med megasingelen «Jag kommer» og albumet «Satan i gatan», som fortsatt står igjen som et bittersøtt svensk pophøydepunkt fra epoken. På den ferske singelen «Se mig» skuler hun – som store deler av verden for øvrig – mot 80-tallet. Det er svært mange nordmenn og svensker som har hengt seg på Maggios sorgmuntre og lengtende uttrykk siden 2011, men «Se mig» – som trenger noen runder på å slå ut i full blomst – levner ingen tvil om hvem som eier det.

Marshmello & Carnage – «Back In Time»

Uken blir ikke komplett uten noen små drypp av uholdbar musikk – om ikke annet enn for å sette ekstra pris på alternativet. Denne fredagen er det den vandrende EDM-marshmallowen Marshmello og den guatemalsk-amerikanske DJen Carnage som har tatt på seg oppdraget: «Back In Time» er en danselåt såpass blottet for progresjon og mening at selv våre huleboende forfedre og -mødre ville kunne latt seg irritere.

Griff – «One Foot in Front of the Other»

Den britiske 20-åringen Sarah «Griff» Griffiths vektlegge jamaicanske og kinesiske røtter i biografien sin, men «One Foot in Front of the Other» – tittelsporet fra en mikstape som er rett rundt hjørnet – vekker først og fremst assosiasjoner til glatte og hook-sterke amerikanere som Taylor Swift og Julia Michaels. Teksten og melodien utgjør en egenartet og temmelig uimotståelig helhet, og du skal være temmelig pottesur for å forlate grillfesten når denne slynges ut via de bærbare høyttalerne.

Tokio Hotel & VIZE – «Behind Blue Eyes»

Mer møkk i monitor. Det finnes dessverre ikke hyggeligere måter å si det på. Man kan saktens undre seg over hva The Who har gjort for å fortjene to av verdenshistoriens elendigste coverversjoner – av samme låt. «Behind Blue Eyes» ble kvestet av Limp Bizkit allerede i 2003, og nå har det tyske rockebandet Tokio Hotel og den vel så tyske EDM-duoen VIZE gjort sitt ytterste for å bryte låten ytterligere ned. Disse menneskene trenger flere nei-personer i sin umiddelbare krets.