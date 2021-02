ARRESTERT: Bruce Springsteen protesterte ikke da han i november i fjor ble anholdt av politiet for promillekjøring, skriver TMZ. Foto: PETER FOLEY / EPA

TMZ: Bruce Springsteen tatt for promillekjøring

Bruce Springsteen (71) må møte i retten i nærmeste fremtid etter en forseelse i november i fjor, ifølge TMZ.

Det er TMZ som skriver dette, uten at Springsteen eller hans forretningspartnere har svart på artikkelen. TMZ siterer sine egne rettskilder på forseelsen som skal ha skjedd den 14. november ved Gateway National Recreation Area i Sandy Hook, New Jersey - bare noen få miles fra hans eget hjem og kun kort tid etter det amerikanske presidentvalget som denne gangen gikk Springsteens vei.

Bruce Springsteen opptrådte også da Joe Biden tiltrådte som president.

Det er en såkalt DWI - driving while intoxicated (kjøring i påvirket tilstand, red.anm.) som Bruce Springsteen må forklare seg om i retten, følge TMZ, som skriver at det snakk om skjødesløs kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

Ifølge TMZ skal «The Boss» ha oppført seg rolig og forståelsesfull under arrestasjonen.

Dette skal være første gang at Springsteen blir arrestert i sin over 40 år lange karriere. Og det er alltid en første gang; sist helg dukket også rock-ikonet opp i en reklame for Jeep under Super Bowl-finalen.

Vanligvis har Bruce Springsteen skydd reklame som pesten, men benyttet sjansen til å snakke om å komme sammen igjen til én enhet. Annonsen er symbolsk nok spilt inn i Lebanon, Kansas - selve midtpunktet på det nordamerikanske kontinentet.