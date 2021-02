VIL HJELPE: Alan Walker. Foto: Fredrik Persson/TT NYHETSBYRÅN

Alan Walker lover å gi bort penger

Popstjernen og mangemillionæren var blant de norske artistene som fikk mest offentlig støtte i 2020. Nå ønsker han å bistå andre med midlene han fikk.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Den singelaktuelle 23-åringen er en av Norges best betalte artister.

Hans artistvirksomhet genererte over 200 millioner i omsetning i 2019, et år hvor han blant annet tok ut 18,8 millioner kroner i tilleggsutbytte.

Hans egne selskaper Alan Walker AS og Alan Walker Concerts AS leverte i 2019 et samlet resultat før skatt på 43,8 millioner.

2020 så lovende ut, med over hundre konserter planlagt internasjonalt. I stedet ble det pandemi og nær 100 millioner tapt i omsetning for de samme konsertene, ifølge Walkers manager, Gunnar Greve.

– Konkrete planer

Et plaster på såret kom fra Kulturdepartementets kompensasjonsordning for kulturlivet.

Fra den fikk Walker utbetalt 4,15 millioner kroner, etter å ha gått glipp av det dobbelte i omsetning som følge av corona-kansellerte konserter i Norge sist sommer.

– Jeg setter jo først og fremst pris på at det finnes slike ordninger som kan være med og hjelpe de som har blitt rammet av pandemien, sier Walker.

– For min del ble godt over hundre konserter avlyst mer eller mindre over natten, og jeg vet ikke når jeg kan begynne å turnere igjen.

KORREKT ANTRUKKET: Alan Walker har brukt maske siden 2015. Her under konsert i Oslo Spektrum høsten 2019. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Hva har du brukt tilskuddet til, eller hvordan planlegger du å disponere disse pengene?

– Jeg vet at det er mange som har blitt hardere rammet av dette enn det jeg kanskje har. Så jeg og teamet mitt ser på hvordan vi kan bruke disse midlene til å bistå andre som er i en kjip situasjon, og har noen konkrete planer vi jobber med.

Ny milliard-milepæl

Ifølge Walker var hans team tidlig ute med å ta best mulig kontroll over situasjonen da 2020 åpenbarte seg som et avlyst år.

– Man får selvfølgelig litt panikk når hovedstrømmen blir kuttet, medgir han.

Walker beskriver 2020 som et stille år fra ham også på utgivelsesfronten. Men det betyr ikke at folk ikke lytter til ham.

Fem år etter utgivelsen blir gjennombruddshiten «Faded» snart den 19. videoen noensinne – og den første norske – som passerer tre milliarder visninger på YouTube.

– Man blir aldri vant til disse tallene, ler Walker, som ga ut singelen «Fake A Smile» sist fredag.

Ny bil

Våren 2019 kjøpte han seg en Ferrari 488 Spider, til en verdi av rundt tre millioner kroner.

Nå kan VG avsløre at han har skaffet seg en ny bil: En Lamborghini Urus, en av verdens raskeste SUVer. Kjøpet ble registrert i fjor vår.

Det er samme bil som Norges rikeste mann, laksearving Gustav M. Witzøe, ifølge DN skaffet seg for 3,5 millioner i 2019.

– Jeg gjorde et innbytte. Lamborghinien trekker bra avgårde, sier Walker.

RASK KJERRE: Lamborghini Urus har en topphastighet på 305 km/t. Her er Manchester United-spiller Jesse Lingard på tur med sin. Foto: Eamon and James Clarke/Pa Photos

– Jeg har ikke konkrete planer om å skaffe meg flere biler nå, forteller artisten som kjøpte sin første millionbil uten å ha tatt lappen.

– Men kanskje etter hvert, og eventuelt noe litt mer miljøvennlig.

Samboere i praksis

På hjemmebane har han og kjæresten Viivi Niemi (21) nylig gått til en slags familieforøkelse, og trappet opp antall husdyr fra ett til to. Hunden Happy (6) har nå fått selskap av katten Peanut (tre måneder).

– Jeg synes begge deler er helt fantastisk, jeg elsker dyr!

På vårparten i fjor var kjæresteparet adskilt av corona i rundt tre måneder – han i Bergen, hun i Helsinki.

– Det hadde sine opp- og nedturer, som de fleste vel hadde, men vi kom oss gjennom det.

I etterkant har de sjelden vært langt fra hverandre. Men hva med å flytte sammen?

– Vi har ikke noen konkrete planer om det. Men hun bor hos meg i de periodene hun er i Bergen, og vice versa. Så da er vi vel kanskje samboere i praksis?

Konsert i Dubai

I begynnelsen av januar tok paret – og deler av Walkers apparat – en tur til Dubai.

Amnesty International rettet senere hard kritikk mot norske influencere som var i byen samtidig, på sponset tur.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Walker.

– For min del var det en jobbtur. I tillegg gjorde jeg intervjuer og annen promotering.

Han spilte i en konsertsal som rommer 16.000 tilskuere. Coronarestriksjoner førte til at Walkers første konsert på nesten et år ble foran et sittende publikum på 2000.

– Alle måtte ha en negativ corona-test, det var også testing på stedet. Det var vrient å spille for et sittende publikum! Det blir jo litt statisk. Rart, men det var godt å være tilbake på scenen.