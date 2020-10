BRYLLUP: Truls Henrik Andersen (t.v.) og Kim Rysstad var iført bunad da de giftet seg i fjor. Foto: JONAS JOHANSSON

Kim Rysstad gir ut låten han sang til ektemannen

Kveder og «Stjernekamp»-kjendis Kim Rysstad (39) var 33 år da han møtte mannen i sitt liv. Først da sto han åpent frem som homofil.

Nå skal hele Norge få høre den personlige låten Rysstad sang til Truls Henrik Andersen (55) da de to giftet seg i juni i fjor – «Der Var Du».

– Grunnen til at jeg ikke ville holde en vanlig tale, var at jeg ikke hadde klart å la være å gråte. Når jeg synger, kobler jeg nemlig inn et gir ekstra. På den måten klarte jeg å få frem det jeg ville formidle, sier han til VG.

Fikk hjelp

Rysstad skrev melodien sammen med musikerkollega Trym Bjønnes (38), men teksten skulle det bli verre med. Etter noen tapre forsøk endte Rysstad opp med å gi oppdraget til poet og musiker Trygve Skaug (35).

– Jeg visste at hvis jeg ga Trygve de rette stikkordene, ville han finne ordene jeg manglet. Det tok ikke lang tid før teksten var klar.

– Hvilke stikkord ga du?

– Det viktige var at jeg måtte få frem at jeg hadde funnet den jeg ville dele livet med. Sånt kan ofte høres ut som en klisjé, men Truls er det mennesket for meg. Han holder motet mitt oppe på blå kvelder, svarer Rysstad og siterer fra låten.

– Dette er Truls sin sang, sier kvederen fra Setesdal, som Norge ble godt kjent med da han sang seg helt til andreplassen i «Stjernekamp» i fjor.

KVEDER: Kim Rysstad er blant landets mest etablerte folkemusikkartister. Her på «Stjernekamp»-lansering i fjor, med idolet Whitney Houston på genseren. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Syv år har gått siden kjærlighetshistorien startet på Gaysir, et nettmøtested for homofile. Andersen sendte Rysstad en melding, og siden har det vært de to.

Rysstad var 33 år og hadde ikke informert familien om legningen sin.

Allerede tidlig i tenårene landet han på at det beste var ikke å fortelle. Miljøet rundt Rysstad var konservativt, og han ante at det ville bli møtt med fordommer.

– Det er lenge å gå å holde på en sånn hemmelighet?

– Ja, det er klart. Men jeg tenkte at dette kun var min egen greie, og at jeg ikke trengte å involvere noen. Men jeg hadde hele tiden planer om å fortelle det når jeg fant en ordentlig kjæreste, og det ble snakk om noe seriøst.

Med Truls ble det fort alvor. Rysstad forteller hvordan han gjorde kort prosess da han først skulle opplyse de nærmeste.

– Jeg sa til mamma: «Jeg har fått meg kjæreste, og han heter Truls». Selvfølgelig var jeg både spent og redd, men jeg visste at mamma aldri ville være negativ. Men det var følelsesladet, og tårer rant på begge

Rysstad hadde likevel mange tanker om hva som kom til å skje videre.

– Når man kommer fra en liten plass, så er det ikke så enkelt. Men jeg har kun fått fine tilbakemeldinger.

MGP: Kim Rysstad har deltatt to ganger, blant annet med «Rainbow» på nyåret i år. Foto: Trond Solberg, VG

39-åringen betror at han hadde sett for seg ulike scenarier da han omsider kom ut av skapet.

– Jeg så for meg både det ene og det andre, men ingenting av det skjedde. Mange jeg kjenner har ikke vært like heldige som meg, og det er trist. Jeg har en veldig raus og fin mamma.

Også den nye låten gir uttrykk for at Rysstad var rådvill og usikker frem til han møtte kjærligheten og endelig fant et hvilested.

– Med Truls har jeg funnet en trygghet jeg aldri har kjent før. Sånn har det vært fra vårt aller første møte. Alt bare er riktig.

16 års aldersforskjell bryr han seg ikke om.

– Jeg tror ikke jeg kjenner noen på Truls sin alder som er så barnslig, så det er ikke noe vi bekymrer oss for, humrer Rysstad.

I sommer flyttet paret fra Jessnes i Ringsaker, hvor de har bodd de siste fem årene, til Vestbygda i Stange.

– Vi har stasjonsvogn, hus, hund og landsted i Sverige. Akkurat sånn som vi vil ha det.

Når Rysstad fredag slipper «Der Var Du» som singel», føles det litt spesielt.

– Dette er mer personlig enn noe annet jeg har gjort, så jeg gru-gleder meg litt.

I likhet med andre artister har også Rysstad på grunn av corona måttet skrinlegge planer gjennom hele året, samt en stor juleturné han hadde gledet seg til. Kun en liten juleturné satser han på å gjennomføre.

– Situasjonen er dramatisk for musikkmiljøet. jeg har selv mistet mye inntekt, men det har gått bra likevel. Noen få konserter har jeg kunnet holde. Men «Stjernekamp»-effekten fikk jeg dessverre ikke utnyttet til fulle i år. Det er kjipt.

DANSEKLAR: Kim Rysstad, her på pressekonferanse i NRK i fjor, takker gjerne ja til «Skal vi danse». Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Rysstad, som også var med i Melodi Grand Prix i 2012 og 2020, har fått mersmak på TV.

– TV er et ekstremt medium med unik eksponeringsmulighet. Jeg merket stor forskjell fra første til andre sending av «Stjernekamp» da jeg gikk på gaten i Oslo. For meg som elsker at folk kommer bort og sier at de heier, så er det fantastisk.

– Så det neste blir kanskje «Farmen kjendis» eller «Skal vi danse»?

– Dersom jeg hadde fått en ordentlig forespørsel, kunne jeg godt vurdert det, svarer Rysstad og ler.

Da «Skal vi danse» røpet deltagerne tidligere i år, spøkte Rysstad på Instagram om at han var skuffet over ikke å bli spurt.

– Det var for tull, men får man sjansen, må man gripe den. Bare tanken gir meg sommerfugler i magen. Det hadde sikkert vært helt koko å gjøre det, men spør meg gjerne, hinter han.

